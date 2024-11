Putin annuncia una visita in India: un segno del fallimento degli sforzi statunitensi di isolamento

MeteoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di visitare l’India per la prima volta da quando, nel 2022, ha ordinato l’invasione dell’Ucraina. Questa visita rappresenta un ulteriore segnale del fallimento degli sforzi internazionali, in particolare da parte degli Stati Uniti, volti a isolare Putin sulla scena globale. La mossa sottolinea come la Russia continui a mantenere e rafforzare legami con paesi chiave, tra cui l’India, nonostante le sanzioni e la pressione diplomatica.

Il viaggio in India, che arriva in un momento di tensione geopolitica crescente, è visto come una prova della determinazione di Putin a proseguire la sua politica estera in modo indipendente, sfidando gli sforzi occidentali di ridurre l’influenza russa a livello globale.

