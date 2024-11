Putin ordina la produzione in serie del missile ipersonico Oreshnik: “La decisione è presa”

MeteoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’avvio della produzione in serie del missile ipersonico Oreshnik durante una riunione del Consiglio di sicurezza. La decisione segue l’impiego del sistema da parte delle forze armate russe per colpire la città ucraina di Dnipro, consolidando ulteriormente l’arsenale militare di Mosca.

“È necessario stabilire la produzione di massa. Supponiamo che la decisione di produrre in serie questo sistema sia stata presa“, ha dichiarato il leader russo, sottolineando l’importanza strategica di questo sviluppo per la difesa nazionale.

La riunione, avvenuta in un momento cruciale per il conflitto in Ucraina, ha visto la partecipazione dei vertici militari e dei responsabili della sicurezza nazionale, focalizzandosi sulla capacità della Russia di mantenere un vantaggio tecnologico nel campo bellico. Questo sviluppo si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni tra Mosca e Kiev, con l’adozione di tecnologie avanzate per il rafforzamento della potenza militare russa.

