Quasi la metà delle specie di coralli tropicali a rischio di estinzione

Quasi la metà delle specie di corallo delle barriere coralline tropicali è a rischio di estinzione, secondo un rapporto dello IUCN pubblicato durante la COP29 sul cambiamento climatico. L’aumento delle temperature causato dall’attività umana ha provocato gravi episodi di sbiancamento, mettendo in pericolo questi ecosistemi vitali per la vita marina e per le comunità che dipendono da essi. Il rapporto evidenzia che 892 specie di coralli tropicali sono minacciate, rispetto al terzo delle specie a rischio nel 2008. Lo IUCN sta ancora valutando i coralli delle acque fredde e profonde, che sono più difficili da monitorare. I coralli sono minacciati anche da inquinamento, malattie e pesca non sostenibile, con la maggior parte di quelli che costruiscono le barriere coralline situati nella regione indopacifica, come la Grande Barriera Corallina australiana, che quest’anno ha subito uno dei peggiori sbiancamenti.

Un altro studio sull’Oceano Atlantico, pubblicato su PLOS One, ha rivelato che quasi un terzo delle specie di corallo atlantiche è in pericolo critico. Lo IUCN sollecita azioni urgenti per ridurre le emissioni di gas serra, sottolineando la necessità di interventi tempestivi per prevenire la perdita di queste fondamentali risorse naturali.

