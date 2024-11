Rafael si rafforza e diventa un uragano: Cuba si prepara all’impatto

MeteoWeb

La tempesta tropicale Rafael, intensificatasi fino a diventare un uragano di 1ª categoria, si è avvicinata alle Isole Cayman e punta ora verso Ovest, minacciando di colpire Cuba come uragano di 2ª categoria. Si tratta di una nuova emergenza per l’isola caraibica, che sta ancora recuperando dagli effetti devastanti di un altro uragano che, 2 settimane fa, ha causato la morte di almeno 6 persone nella regione orientale.

Secondo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center statunitense, Rafael si trova a circa 95 km a Nord/Est di Little Cayman, con venti sostenuti di 130 km/h e avanza ad una velocità di 20 km/h in direzione Nord/Ovest. Le autorità cubane hanno lanciato un allarme per l’imminente arrivo della tempesta, ordinando l’evacuazione di 37mila persone nella provincia orientale di Guantanamo e consigliando ai cittadini di prepararsi tempestivamente.

Le aree più a rischio e le previsioni di impatto

Secondo gli esperti, l’uragano si abbatterà nelle prossime ore su Cuba dopo aver attraversato Giamaica e Isole Cayman, portando piogge torrenziali e forti venti. Si prevede che le precipitazioni possano generare inondazioni e frane sia a Cuba che nelle Isole Cayman. Le province cubane maggiormente minacciate includono Pinar del Río, Artemisa, L’Avana, Mayabeque, Matanzas e l’Isola della Gioventù, tutte in stato di allerta per uragano.

Un avviso per tempesta tropicale è stato emesso per altre aree cubane, come Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus e Ciego de Ávila. Anche le Isole Cayman, ormai prossime all’impatto, hanno chiuso scuole e uffici pubblici, e lunghe code si sono formate nei supermercati mentre i residenti si affrettano a fare scorte di cibo e beni essenziali.

Misure di sicurezza e consigli ai viaggiatori

Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso per Cuba, offrendo voli di rimpatrio per i cittadini americani e il personale non essenziale, raccomandando agli altri di “valutare con attenzione la possibilità di viaggiare verso Cuba a causa dell’impatto previsto dell’uragano Rafael”. Le autorità cubane hanno invitato la popolazione a mettersi al riparo e a non spostarsi quando la tempesta colpirà.

La stagione degli uragani

Rafael rappresenta il 17° uragano della stagione atlantica 2024, che si sta rivelando molto più intensa del normale. La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha previsto un’attività superiore alla media, con 17-25 tempeste con nome, tra cui fino a 13 uragani e 4 grandi uragani. In una stagione media si registrano solitamente 14 tempeste con nome, 7 uragani e 3 grandi uragani.

