Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo della Commissione Ue: “opportunità strategica per il settore agricolo”

“La nomina di Raffaele Fitto a nuovo vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e Commissario alle Politiche di coesione e sviluppo, come ci auspicavamo, rappresenta un’opportunità strategica per l’Italia e per l’Europa intera”. É il commento di Coldiretti al voto che si è tenuto nella tarda serata di ieri durante le riunioni dei coordinatori dei gruppi politici di tutte le commissioni europarlamentari competenti. Nei giorni scorsi Coldiretti, con una lettera a firma del presidente Ettore Prandini, aveva rivolto un appello di coesione a tutte le forze politiche su una nomina che consentirà al nostro Paese, sottolinea Coldiretti, di contribuire in modo significativo all’innovazione e alla democraticità delle politiche alimentari europee, a beneficio di milioni di cittadini e consumatori, ma anche dei popoli del Mediterraneo.

“Un ruolo, quello di Fitto, che andrà inoltre a rafforzare”, conclude Coldiretti. “la competitività e la sostenibilità del settore agricolo, alimentare, della pesca e del turismo, anche con una grande attenzione alla difesa della salute dei consumatori”.

