“Salvare gli ecosistemi”, i regali solidali di Greenpeace per tutelare le foreste e la biodiversità

La stagione natalizia è alle porte, è tempo di doni, un momento in cui l’arte del regalare può diventare qualcosa di più: un modo tangibile per esprimere gratitudine e affetto, anche nei confronti del nostro pianeta e i delicati ecosistemi terrestri. Per il Natale 2024 Greenpeace Italia, propone una serie di regali solidali per tutelare le foreste, polmoni verdi essenziali per la salute del pianeta e delle persone. “Scegliere i regali solidali dedicati alla “Campagna Foreste” dell’Organizzazione significa, infatti, proteggere i preziosi ecosistemi del pianeta, intere comunità indigene che le popolano e, infine, promuovere una soluzione concreta al cambiamento climatico”.

Le foreste, ricorda Greenpeace Italia alla vigilia della Giornata Nazionale degli Alberi (21 novembre), custodiscono l’80% della biodiversità della Terra, sono la casa di Popoli Indigeni e assorbono grandi quantità di anidride carbonica che aiutano a regolare il clima e a ridurre l’impatto dei gas serra. Le foreste, quindi, sono fondamentali per la salute del nostro pianeta, eppure questi ecosistemi sono sempre più minacciati dalle attività umane: ogni due secondi la deforestazione fa scomparire aree grandi come un campo da calcio. Una distruzione inarrestabile dovuta soprattutto all’agricoltura industriale che, da sola, è responsabile di quasi l’88% della deforestazione globale.

“Ma questo Natale, grazie ad un piccolo gesto che fa rima con cambiamento, scegliendo i regali solidali dell’Organizzazione, è possibile promuovere un’azione in grado di fare bene agli altri e tutelare i fragili biosistemi. Dalla casetta per le api alle tazze firmate da “Er Pinto”, uno dei maggiori esponenti della poesia di strada italiana, dalla saponetta alla lavanda e camomilla per le pelli più sensibili fino al calendario “alimentare”: acquistando un regalo solidale di Greenpeace Italia fare un atto di amore per il pianeta non è mai stato così semplice“, si legge nel comunicato.

I regali per salvaguardare le foreste e la biodiversità

“Tante e diversificate le idee regalo per il Natale 2024, dai più grandi ai più piccoli, dai più “Nerd” ai più poetici, ogni dono è in grado di soddisfare le esigenze di tutti, rispettando al contempo i più alti standard etici ed ecologici di produzione dei prodotti. Per gli appassionati dei grandi classici, immancabile l’agenda annuale (23€) con consigli e approfondimenti sulle principali sfide del pianeta, il calendario (16€) che propone stili di vita sostenibili scegliendo, per esempio, di consumare alimenti i stagionali amici dell’ambiente, la borraccia (25€) e la shopper (15€) per dire progressivamente addio alle buste monouso di plastica.

Par gli amici o parenti, altra idea regalo originale è la Casetta delle api (24€), un dono che accoglierà meglio gli impollinatori e api solitarie e offrirà un rifugio per loro e per le loro uova, rimediando in parte alla scarsità di luoghi di nidificazione naturale. Un regalo da cui trarranno beneficio anche i fiori e gli alberi da frutto della città o giardino dove sarà posizionata. Da prendere in considerazione anche la saponetta lenitiva e calmante con camomilla e lavanda (10€), un dono profumato adatto a tutti e perfetto per le pelli sensibili.

E non mancano doni per vestire i propri cari: disponibili le magliette Greenpeace, che seguono la Campagna Detox dell’Organizzazione volta ad eliminare dal settore tessile tutte le sostanze inquinanti e tossiche e adoperare solo materiali ecologici. Per i piccoli green warrior, la t-shirt “Planet First” (26€) è un pensiero ideale, perché non si è mai troppo giovani per difendere l’ambiente e il futuro. Amanti della poesia e dei film più iconici? Non mancano proposte creative come la maglietta di “Er Pinto” (30€) , uno dei maggiori esponenti della poesia di strada italiana, con la sua poesia “Foresta” sul retro della maglietta oppure la “May the forest be with you” (30€), una maglietta che omaggia il film cult Star Wars, riadattando la celebre frase del maestro Yoda per invitarci ad una connessione più profonda con la natura. Stesse declinazioni artistiche sono disponibili per le tazze (15€), perfette per augurare un buongiorno migliore”, conclude il comunicato.

