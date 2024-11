Il Regno Unito vuole dire addio al tabacco: in Parlamento la legge sulla stretta su fumo e svapo

MeteoWeb

Il fumo è il principale fattore di rischio per il cancro ai polmoni, il tumore più comune e mortale al mondo, secondo i dati dell’Oms. Nel Regno Unito è responsabile della morte di circa 80mila persone all’anno e di un quarto di tutte le morti per cancro. Ma ora il Paese è determinato a liberarsi gradualmente dal tabacco. Oggi verrà presentato al Parlamento un disegno di legge per vietarne la vendita alle generazioni nate dopo il 2009, una misura ambiziosa che renderebbe il Regno Unito un pioniere in questo ambito. Si tratta di una “legislazione rivoluzionaria sulla sanità pubblica”, che aiuterà a “salvare migliaia di vite e a proteggere il servizio sanitario nazionale”, ha detto il Ministro della Sanità Wes Streeting.

Se questo testo verrà votato, nel Regno Unito le persone nate dopo il 2009 non potranno mai acquistare legalmente le sigarette. Questa sarà “la prima generazione senza tabacco nel nostro Paese”, ha aggiunto il Ministro.

Il partito laburista, salito al potere a luglio, ha ripreso la proposta presentata dai conservatori in aprile. Il disegno di legge verrà presentato oggi, ma l’esame avverrà in un secondo momento e l’iter legislativo potrebbe durare diversi mesi.

Il fumo provoca “un’enorme pressione sul servizio sanitario nazionale, assumendo appuntamenti, scansioni e operazioni e costando ai contribuenti 3,1 miliardi di sterline all’anno” (3,7 miliardi di euro), accusa il governo. Vietare la vendita di tabacco ai giovani nati tra il 2006 e il 2010 potrebbe prevenire quasi 1,2 milioni di morti per cancro ai polmoni entro la fine del secolo, secondo uno studio condotto dall’agenzia per il cancro ai polmoni dell’Oms, IARC, e pubblicato in ottobre.

Altre misure contro il fumo

Oltre a questo divieto generazionale, Londra vuole vietare il fumo negli spazi esterni come le aree giochi per bambini, nonché intorno alle scuole e agli ospedali. D’altro canto, non si tratta più di vietare il tabacco nei giardini dei pub, fuori dai ristoranti o negli stadi, come affermato dalla stampa in agosto. “Il settore della ristorazione ha sofferto negli ultimi anni e non vogliamo aggiungere pressioni”, ha affermato il Ministro della Salute.

Il disegno di legge prevede anche di vietare la pubblicità dei prodotti da svapo e di imporre restrizioni sui loro gusti e sul loro confezionamento, e intende imporre lo stop allo svapo nei luoghi in cui è già vietato fumare. Secondo i dati del governo, entro il 2023, il 25% dei britannici di età compresa tra 11 e 15 anni aveva provato a ‘svapare’.

Il partito laburista aveva già annunciato a fine ottobre che dall’1 giugno 2025 sarebbe stata vietata la vendita delle sigarette elettroniche usa e getta, dai colori vivaci e dai gusti apprezzati dai giovani.

“Se il Parlamento approverà questa nuova legge sul tabacco, il Regno Unito sarà in prima linea nella lotta per sradicare una delle invenzioni più dannose dei tempi moderni”, ha commentato Lion Shahab, co-direttore del gruppo di ricerca sul tabacco e sull’alcol presso l’UCL. University College di Londra. Questo professore ha invitato il governo ad attuare una strategia globale per combattere il fumo, compresi i finanziamenti per i servizi di sostegno alla cessazione.

Ma non mancano le critiche al disegno di legge. Le misure contro il tabacco e lo svapo “spingeranno questi due prodotti nelle mani del mercato nero”, ha affermato Chris Snowdon del think tank Institute of Economic Affairs.

Il tentativo della Nuova Zelanda

Altri Paesi, prima del Regno Unito, hanno tentato di attuare un divieto generazionale di fumo. Nel 2022, la Nuova Zelanda aveva vietato la vendita di sigarette ai nati dopo il 2008. Ma quando i conservatori sono saliti al potere alla fine del 2023, hanno abbandonato la misura.

