La Repubblica Ceca potrebbe interrompere l’importazione di petrolio russo a dicembre

La Repubblica Ceca non chiederà una proroga dell’esenzione dal divieto dell’UE sull’importazione di petrolio russo. Il termine dell’esenzione scadrà il 5 dicembre. “Nel contesto della situazione attuale e delle misure che la Repubblica Ceca sta adottando per garantire l’indipendenza dall’importazione di petrolio greggio dalla Russia, la Repubblica Ceca non vede motivo di prolungare l’esenzione”, ha dichiarato il portavoce del Ministero dell’ Industria e del Commercio del paese, Marek Vošahlík, citato dall’Agenzia di Stampa Ceca (CTK). Il commento di Vošahlík per CTK è arrivato poco dopo aver fatto dichiarazioni simili all’agenzia internazionale Reuters, che ha anche notato che la posizione della Repubblica Ceca “non esclude un’ulteriore estensione» dell’esenzione, poiché potrebbero esserci ulteriori negoziati tra le parti, inclusa la Polonia”.

La polacca Orlen gestisce due raffinerie in Repubblica Ceca, a Litvínov, vicino al confine con la Germania a nord, ea Kralupy nad Vltavou, vicino a Praga. Ad agosto, il capo di Orlen, Ireneusz Fafara, aveva dichiarato all’agenzia stampa polacca PAP che Orlen era pronta a interrompere completamente l’importazione di petrolio russo una volta terminati i lavori di potenziamento degli oleodotti dalla Germania alla Repubblica Ceca. “Il gruppo Orlen è pronto a disconnettersi completamente dal petrolio greggio russo, che attualmente viene raffinato solo nell’impianto di Litvínov in Repubblica Ceca”, aveva dichiarato Fafara.

Le prospettive

L’attuale governo di centro-destra della Repubblica Ceca si aspetta che il paese sia indipendente dall’importazione di petrolio russo entro la metà del prossimo anno, al termine dei progetti TAL-PLUS, l’espansione dell’oleodotto TAL del valore di 1 ,6 miliardi di corone ceche (67,5 milioni di euro), che collega la città portuale italiana di Trieste a nord, passando attraverso Austria e Germania, dove la Repubblica Ceca è collegata tramite il proprio oleodotto IKL. TAL-PLUS aumenterà la capacità dell’oleodotto per la Repubblica Ceca a 4 milioni di tonnellate di petrolio all’anno, consentendo al paese di cessare l’importazione di petrolio dall’oleodotto russo Druzhba.

