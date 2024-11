Rete da cantiere vola per il vento e travolge una moto: un ferito grave

MeteoWeb

Un grave incidente si è verificato la scorsa notte a Pescara, in via Andrea Doria, dove un uomo di 51 anni è rimasto ferito a causa di una rete da cantiere che, sollevata dal fortissimo vento, ha colpito la sua moto. L’impatto ha fatto cadere l’uomo a terra, provocandogli lesioni significative.

Immediatamente soccorso, il motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pescara, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia toracica. I medici gli hanno assegnato una prognosi di 30 giorni. L’episodio, avvenuto in una serata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, solleva interrogativi sulla sicurezza delle attrezzature nei cantieri, in particolare durante eventi climatici estremi come i forti venti che hanno interessato la zona.

Le autorità locali stanno effettuando le dovute verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità legate alla messa in sicurezza del cantiere. Restano al momento invariate le condizioni del ferito, che continua a ricevere cure presso la struttura ospedaliera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.