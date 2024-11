Una promessa per la ricerca: nuove speranze per la SLA tra solidarietà e impegni concreti

MeteoWeb

La cura c’è, dobbiamo solo scoprirla: è questo il messaggio che ha segnato la diretta streaming “Una promessa per la ricerca” promossa da AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica durante lo scorso fine settimana e che ha visto la partecipazione di numerosi personaggi provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo e giornalistico. Durante una serata memorabile, ognuno ha fatto la sua promessa per sostenere questa importante causa. Tra le promesse fatte, spicca quella della Regione Lombardia, un importante “laboratorio per il nostro Paese per quanto riguarda l’assistenza”. L’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, insieme al Viceministro Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci e a Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo Settore, ha portato un messaggio concreto che è stato accolto con grande plauso dalla comunità Sla. Durante la diretta di AISLA, l’Assessore Lucchini ha annunciato importanti novità per il 2025, garantendo risorse adeguate per i caregiver familiari e un tavolo di confronto specifico per le malattie del motoneurone.

“Abbiamo avuto un lungo confronto con AISLA e, partendo dall’ascolto dei bisogni, posso annunciare che abbiamo individuato le risorse necessarie per evitare di toccare questo importante contributo”, ha dichiarato l’Assessore Lucchini. “La buona notizia per il 2025 è che abbiamo predisposto la Legge di Bilancio di previsione di fine anno, garantendo la sicurezza e la tutela del ruolo dei caregiver familiari. Inoltre, potenzieremo ulteriormente i servizi sul territorio, stanziando ulteriori 20 milioni di euro, portando il Fondo a 62 milioni di euro, non senza difficoltà”.

L’Assessore Lucchini ha inoltre sottolineato che si sta lavorando per inserire un tavolo di confronto con le associazioni per le malattie del motoneurone all’interno delle Regole di Sistema Socio-Sanitario, insieme all’Assessore Bertolaso. “La priorità per la Regione Lombardia è salvaguardare il ruolo dei caregiver familiari e garantire il benessere delle persone non autosufficienti e con disabilità”, ha affermato l’Assessore. “Sta avvenendo un cambiamento di paradigma culturale nel modo di concepire la disabilità e la non autosufficienza e le Istituzioni dimostrano una grande sensibilità. È fondamentale che tutto parta dall’ascolto delle associazioni, delle famiglie e delle persone, al fine di implementare interventi che rispondano realmente a questi bisogni”

“In attesa che si concluda l’iter della Legge di Bilancio in Regione Lombardia, la promessa dell’Assessore Lucchini rappresenta un segnale tangibile di un cambiamento positivo che mette al centro l’ascolto delle associazioni e la tutela dei diritti delle persone con Sla. Il tavolo di confronto interassessorile, Politiche Sociali e Sanità, con le Associazioni dei pazienti e specifico sulle malattie del motoneurone, permetterà di pianificare interventi concreti e mirati per migliorare la qualità della vita delle persone colpite da questa malattia”, si legge nel comunicato.

La raccolta fondi

La serata “Una promessa per la ricerca” ha dato l’avvio alla raccolta fondi natalizia di AISLA, a sostegno della ricerca scientifica sulla SLA. AISLA si impegna a continuare a lavorare in collaborazione con le istituzioni e le associazioni per garantire un futuro migliore per chi vive con la Sla e per promuovere la ricerca scientifica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.