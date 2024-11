Le ricerche di Giorgio Lanciotti si concludono senza esito sul Gran Sasso

MeteoWeb

Si sono interrotte le ricerche di Giorgio Lanciotti, disperso ormai da 50 giorni sul Gran Sasso: le squadre di soccorso hanno interrotto le ricerche. Da quel giorno di settembre in cui Lanciotti era scomparso, volontari, soccorritori esperti e forze dell’ordine si sono alternati nella difficile missione di ricerca, affrontando anche condizioni molto difficili.

Ogni tentativo, tuttavia, non ha portato i frutti sperati. Presenti oggi, durante l’ultimo giorno di ricerche, anche i genitori di Giorgio, che non hanno mai smesso di sperare in un miracolo.

