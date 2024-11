Rigenerazione urbana: 33 chilometri quadrati trasformati nel 2024, scenari di crescita fino al 2050

MeteoWeb

Un processo di trasformazione che ridefinisce il volto delle città italiane. Nel corso del 2024, sono stati rigenerati circa 33 chilometri quadrati di aree urbane in Italia, equivalenti a oltre 12 milioni di metri quadrati di superficie lorda. Questo intervento ha generato un valore aggiunto immobiliare che supera i 15 miliardi di euro, segnando un passo significativo verso la riqualificazione del territorio costruito.

Questi dati emergono dal Secondo Rapporto Nazionale sulla Rigenerazione Urbana intitolato Reputazione e infrastrutture: volano per la crescita delle comunità, redatto da Scenari Immobiliari in collaborazione con Urban Up Unipol. Il rapporto non solo evidenzia i progressi raggiunti, ma disegna anche scenari ambiziosi per i prossimi decenni, indicando che entro il 2050 saranno disponibili circa 855 chilometri quadrati di suolo rigenerabile, corrispondenti a circa il 4,1% della superficie urbanizzata nazionale.

Rigenerazione e sviluppo: un impatto economico e sociale straordinario

Secondo il rapporto, il potenziale trasformativo del territorio rigenerabile è immenso: si stima che entro il 2050 sarà possibile realizzare fino a 320 milioni di metri quadrati di nuove superfici immobiliari. Questo processo, che coinvolge il recupero di aree inutilizzate o sottoutilizzate, genererà un fatturato immobiliare industriale di 660 miliardi di euro nell’arco di 26 anni. Ma non è tutto. Le ricadute economiche e sociali complessive raggiungeranno 1.240 miliardi di euro, un contributo straordinario per l’economia italiana.

Il ritorno per lo Stato non si limita a questi numeri: il gettito fiscale aggiuntivo annuo, derivante dall’attività di rigenerazione urbana, sarà compreso tra 17,5 e 26 miliardi di euro. Questi numeri, uniti alla creazione di 100.000 nuovi posti di lavoro nella filiera immobiliare, indicano come la rigenerazione urbana sia un potente strumento di crescita economica e occupazionale.

Le aree chiave della rigenerazione: polarità urbane e direttrici infrastrutturali

Gli interventi di rigenerazione urbana si concentrano in alcune aree strategiche della Penisola, che rappresentano i fulcri del processo di trasformazione. Come evidenziato nel rapporto: “I maggiori interventi di rigenerazione urbana si vanno a localizzare all’interno di alcune delle maggiori polarità urbane e direttrici infrastrutturali della Penisola quali l’ambito padano centro-orientale ed emiliano-romagnolo, con maggiore concentrazione nei poli di Milano, Venezia, Reggio Emilia e Rimini, e il triangolo apulo-campano-lucano con i capisaldi di Napoli, Foggia, Lecce e Taranto”.

Questi hub rappresentano non solo centri economici e culturali, ma anche zone che beneficiano di una posizione strategica per lo sviluppo di reti infrastrutturali moderne ed efficienti.

Reputazione e infrastrutture: il valore aggiunto per le città

Un altro aspetto rilevante sottolineato nel rapporto è il legame tra la rigenerazione urbana e il miglioramento reputazionale delle città coinvolte. Città come Torino, Trento, Trieste, Genova, Firenze, Roma e Cagliari si distinguono per il loro potenziale di crescita, sostenuto dallo sviluppo delle reti infrastrutturali e dalla riqualificazione degli spazi urbani.

Il rapporto prosegue evidenziando come i benefici si estendano anche ai comuni limitrofi, tra cui Moncalieri, Bogliasco, Cimone, Sgonico, Sesto Fiorentino, Formello ed Elmas, che traggono vantaggio dalla prossimità a queste grandi aree metropolitane in trasformazione.

Un futuro sostenibile: la rigenerazione come motore del cambiamento

La rigenerazione urbana non è solo una risposta alle necessità economiche e sociali, ma anche un impegno verso la sostenibilità. Recuperare aree inutilizzate significa ridurre il consumo di suolo, promuovere l’efficienza energetica e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Come dimostrano i dati del rapporto, il futuro dell’Italia si costruisce non solo attraverso nuove infrastrutture, ma anche grazie al recupero e alla valorizzazione del patrimonio già esistente.

La prospettiva tracciata per il 2050 è ambiziosa, ma i risultati raggiunti nel 2024 dimostrano che il percorso è già ben avviato. Con un potenziale immobiliare, economico e sociale senza precedenti, la rigenerazione urbana si conferma un pilastro fondamentale per lo sviluppo del Paese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.