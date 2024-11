Clima, studio: “Ripensare l’Agenda 2030 per affrontare i cambiamenti climatici”

MeteoWeb

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottati nel 2015 dai 193 Paesi membri, potrebbero necessitare di un profondo ripensamento per affrontare in modo efficace i cambiamenti climatici. Questo è quanto emerge da uno studio condotto dall’Università di Birmingham, recentemente pubblicato sulla rivista npj Climate Action.

Gli SDGs puntano a costruire un mondo più equo e sostenibile entro il 2030, ma secondo i ricercatori, è cruciale che la lotta ai cambiamenti climatici venga integrata in ogni singolo obiettivo, attraverso politiche che proteggano le risorse naturali e garantiscano la sicurezza alimentare globale.

“Il cambiamento climatico è la minaccia contemporanea più significativa per l’ambiente, il benessere umano e i mezzi di sussistenza – afferma Francis Pope, autore dello studio –. Ha un impatto su ognuno dei 17 SDG, in particolare attraverso l’aumento delle temperature, l’innalzamento del livello del mare e gli eventi meteorologici estremi”.

Lo studio propone un approccio più coordinato, che preveda l’allineamento tra gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e gli SDGs. Un aspetto centrale di questa visione è il coinvolgimento delle comunità locali e la promozione dello scambio di conoscenze a livello globale tra i settori interessati. Secondo i ricercatori, inoltre, è indispensabile la creazione di un sistema finanziario unificato, capace di sostenere le regioni più vulnerabili e promuovere lo sviluppo sostenibile.

“Incorporare l’azione per il clima all’interno di ogni SDG garantirebbe che la resilienza climatica sia una componente fondamentale dello sviluppo sostenibile – sottolinea Ajit Singh, autore principale dello studio –. Se non riusciamo a risolvere le tensioni tra gli obiettivi di sviluppo e l’azione per il clima, ci sarà impossibile garantire il futuro del nostro pianeta e della sua popolazione”.

Gli autori concludono che un’azione decisa e integrata è essenziale per fronteggiare una delle sfide più urgenti del nostro tempo, sottolineando che senza una visione rinnovata, gli sforzi attuali potrebbero rivelarsi insufficienti.

