Riprendono le attività degli Astrofili Spezzini

Gli astrofili spezzini riaprono le porte per una nuova stagione di incontri e attività scientifiche nella nuova sede centrale, ospitata presso l’ex Biblioteca Beghi. La storica associazione annuncia un ricco programma di eventi e corsi per appassionati e nuovi soci, a partire da venerdì 8 novembre alle ore 20. La serata di apertura sarà l’occasione per un brindisi di benvenuto e per condividere il programma delle attività previste per il 2025. Questo evento segna una nuova fase per l’associazione, che quest’anno nel corso del suo 45° anno di attività conclude un importante traguardo: il riconoscimento ufficiale come istituto culturale da parte del Ministero della Cultura. Questo riconoscimento rappresenta un passo cruciale per la AAS, che grazie a questo status potrà contare su nuovi fondi per promuovere la cultura scientifica in città e potenziare le proprie attività di ricerca e divulgazione.

La stagione 2025 si preannuncia densa di iniziative rivolte sia ai neofiti che ai soci più esperti. Tra gli eventi in programma, si segnala il Corso di Astronomia per i novizi, studiato per avvicinare i nuovi soci ai segreti dell’osservazione del cielo. Per i membri ordinari, l’associazione propone invece approfondimenti su tematiche avanzate, incontri e dibattiti per coltivare una conoscenza sempre più completa delle scienze astronomiche.

Un ruolo centrale sarà svolto dall’osservatorio “Luciano Zannoni” situato nel Parco Scientifico di Monte Viseggi, dove si terranno le principali attività di ricerca e divulgazione. Questo luogo, punto di riferimento per l’osservazione del cielo in Provincia, diventerà il centro delle iniziative divulgative della AAS, con sessioni di osservazione aperte al pubblico e serate dedicate allo studio di fenomeni astronomici di grande rilevanza.

Il 2025 vedrà inoltre l’avvio di nuove collaborazioni interdisciplinari con enti di ricerca. In particolare, la AAS ha in programma un progetto dedicato allo studio del meteo spaziale in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con l’apertura di un osservatorio ionosferico in Via Filzi, dove AAS e INGV hanno riqualificato un’intera zona ed è in fase di installazione l’antenna per lo studio dello Space Weather. L’osservatorio di Monte Viseggi ospiterà nuove strumentazioni per il monitoraggio di eventi spaziali come tempeste solari e variazioni del campo magnetico terrestre, con un impatto diretto sulla nostra vita quotidiana e sulla comprensione delle dinamiche interplanetarie.

L’associazione guarda quindi al futuro con ambizione, pronta a consolidare la sua presenza nel panorama scientifico e culturale della Spezia. Tutti i cittadini e gli appassionati di astronomia sono invitati a prendere parte a questa serata inaugurale e a scoprire le novità di un’istituzione che, dopo 45 anni, continua a esplorare e far conoscere il cosmo.

Per maggiori informazioni sull’evento e sul programma dettagliato delle attività, è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione www.astrofilispezzini.org, scaricare l’App degli Astrofili Spezzini app.astrofilispezzini.org o recarsi presso la sede dell’ex Biblioteca Beghi, ora rinnovata e pronta ad accogliere tutti gli appassionati di scienza e conoscenza il primo e l’ultimo venerdì di tutti i mesi dalle ore 20.00. Contatto whatsapp 3206767703

