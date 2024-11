Risveglio magico in Emilia-Romagna, la neve imbianca l’Appennino | FOTO

MeteoWeb

Una fronte freddo ha raggiunto l’Italia nella notte, con estensione in tutta Italia tra oggi e domani. Questo fronte porta un temporaneo abbassamento delle temperature e un intensificarsi del vento, con nevicate nelle zone appenniniche delle regioni centrali adriatiche. Proprio in queste ore, infatti, si segnalano fiocchi di neve in Emilia-Romagna (immagini della gallery): nelle prossime ore dovrebbero spingersi fin sotto i 1000 metri di quota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

