Riutilizzo lanciatori, l’ESA assegna 2 contratti ad ArianeGroup

MeteoWeb

Il 20 novembre 2024, ArianeGroup ha firmato 2 contratti con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per consentire all’Europa di raggiungere un’ulteriore pietra miliare nella capacità di riutilizzare i lanciatori spaziali. Dopo il successo dei test iniziali del motore presso il sito di Vernon (Francia) di ArianeGroup, il programma Prometheus proseguirà con una fase di convalida che prevede test di lunga durata.

Con una spinta nominale di 120 tonnellate, equivalente a quella del motore Vulcain 2.1 dell’Ariane 6, Prometheus sarà adatto a un’ampia gamma di lanciatori, sia riutilizzabili che sacrificabili. Grazie alla sua ampia capacità di variazione della spinta e alla sua avionica di bordo, sarà in grado di accompagnare il primo stadio riutilizzabile di un lanciatore in tutte le fasi della sua missione.

Questo nuovo passaggio dimostrerà la maturità tecnica del motore e ne aumenterà la maturità industriale in vista delle operazioni commerciali. Per fare ciò, ArianeGroup adatterà il banco di prova PF50 nel suo sito di Vernon per consentire test di lunga durata dei motori a ossigeno/metano.

Per quanto riguarda il lanciatore, ArianeGroup costruirà un nuovo stadio dimostratore riutilizzabile che trasporta l’ultima versione del motore Prometheus. Questo veicolo sarà costruito sulla base della cooperazione tra ArianeGroup e i suoi partner, in particolare tra cui SSC in Svezia, SENER in Spagna, SABCA in Belgio, Almatech e APCO in Svizzera e MTA in Germania. Questo veicolo consentirà di condurre nuovi test di volo che consentiranno un apprendimento incrementale delle tecniche di recupero e riutilizzo. Il primo test di volo riguarderà un decollo e un atterraggio a media altitudine (test di salto) sulla base di Esrange a Kiruna (Svezia). Altri test a quote più elevate saranno programmati in seguito.

Il motore Prometheus e il dimostratore di stadio riutilizzabile Themis sono programmi dell’ESA di cui ArianeGroup è il contraente principale.

“La cooperazione europea è il DNA principale di ArianeGroup e questi nuovi passi nello sviluppo di tecnologie di riutilizzo in Europa stanno rafforzando la motivazione dei nostri team e dei nostri partner“, ha affermato Philippe Clar, il nuovo responsabile dei programmi civili di ArianeGroup. “Firmare questi due contratti così presto dopo aver assunto l’incarico è entusiasmante e desidero ringraziare l’Agenzia spaziale europea per la sua fiducia e il suo impegno“.

Il 15 novembre 2024 Philippe Clar ha assunto la responsabilità dei programmi civili di ArianeGroup, subentrando a Franck Huiban.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.