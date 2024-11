Robot riconosce piante attraverso il tocco delle foglie

MeteoWeb

Un robot sviluppato per identificare diverse specie di piante in vari stadi di crescita tramite il tocco delle foglie ha mostrato promettenti risultati, secondo uno studio guidato dal professor Zhongqian Song, pubblicato sulla rivista Device. Il robot utilizza un elettrodo per misurare proprietà fisiche delle piante, come la consistenza della superficie e il contenuto di acqua, che non possono essere rilevate con i metodi visivi attualmente in uso. Con una precisione del 97,7%, il robot è stato in grado di identificare dieci specie di piante, inclusa la bauhinia in fiore, con un’accuratezza del 100% in diverse fasi di crescita.

Il robot potrebbe rivoluzionare l’agricoltura di precisione, permettendo agli agricoltori di monitorare la salute delle colture e di prendere decisioni mirate su irrigazione, fertilizzazione e controllo dei parassiti, contribuendo alla rilevazione precoce di malattie e migliorando la sicurezza alimentare. A differenza dei dispositivi visivi che sono influenzati da variabili come la luce e le condizioni meteorologiche, questo robot utilizza il tatto per raccogliere dati tramite un meccanismo ispirato alla pelle umana. L’elettrodo misura la carica elettrica immagazzinata nella foglia, la resistenza al flusso di corrente e la forza di contatto, e tramite l’apprendimento automatico, questi dati vengono utilizzati per classificare la pianta.

Nonostante le sue potenzialità, il robot ha limiti, come la difficoltà nell’identificare piante con strutture complesse. I ricercatori pianificano di espandere il numero di specie riconosciute e migliorare il design dell’elettrodo per superare queste limitazioni, con l’obiettivo di renderlo più versatile e pronto per l’uso su larga scala.

