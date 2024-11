Rocket Lab lancia satelliti IoT per la costellazione Kinéis: successo spaziale dalla Nuova Zelanda

MeteoWeb

Rocket Lab ha completato con successo il lancio di 5 satelliti per la costellazione “Internet of Things” (IoT) dell’azienda francese Kinéis. La missione “Ice AIS Baby” si è svolta nella serata di domenica 24 novembre ora locale della Nuova Zelanda, con il decollo dell’Electron, il razzo di punta della compagnia americana, dalla base di Mahia Peninsula, in Nuova Zelanda.

Un altro passo per la costellazione IoT di Kinéis

I 5 nanosatelliti sono stati rilasciati in orbita terrestre bassa, a un’altitudine di circa 643 km, 66 minuti dopo il decollo, come previsto. Con questo lancio, il totale di satelliti messi in orbita da Rocket Lab supera quota 200, raggiungendo il numero di 203 missioni completate.

Kinéis ha in programma una costellazione di 25 satelliti IoT per garantire connettività e tracciamento globale in tempo reale. L’obiettivo è fornire comunicazioni affidabili e continue, indipendentemente da dove ci si trovi, sia in mare aperto che in regioni remote o sotto condizioni meteorologiche estreme. Questo lancio rappresenta la 3ª missione su 5 programmate per completare l’ambizioso progetto. Le precedenti missioni si sono svolte con successo a giugno e settembre di quest’anno.

Rocket Lab, doppio successo

“Ice AIS Baby” segna la 13ª missione orbitale del 2024 per il razzo Electron e la 55ª complessiva nella storia della compagnia. Il lancio arriva meno di 24 ore dopo un’altra missione suborbitale effettuata dalla base di Wallops Island, in Virginia. Questo risultato rappresenta una prima assoluta per Rocket Lab, che ha dimostrato la capacità di eseguire lanci ravvicinati in 2 continenti diversi.

Peter Beck, CEO di Rocket Lab, ha definito il doppio lancio un importante traguardo per la compagnia, sottolineando la crescente efficienza operativa e la flessibilità della piattaforma Electron.

Il futuro di Rocket Lab, il razzo Neutron

Mentre Electron rimane il principale veicolo di lancio dell’azienda, Rocket Lab sta sviluppando un nuovo razzo chiamato Neutron, un vettore di classe superiore parzialmente riutilizzabile, il cui debutto è previsto per il 2025. Con Neutron, l’azienda californiana punta a competere con i grandi player del settore, come SpaceX, nel mercato dei lanci di carichi pesanti.

