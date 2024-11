Roma: avvistata una volpe a Fonte Laurentina

MeteoWeb

Dopo i cinghiali, le strade dei quartieri romani accolgono una nuova protagonista: una volpe. Stavolta l’avvistamento è avvenuto a Fonte Laurentina, un quartiere situato nella zona sud della capitale, ai margini della campagna romana. Da settimane, l’animale si aggira indisturbato, catturando l’attenzione degli abitanti.

Sui social media del quartiere e sugli smartphone dei residenti circolano numerose immagini che documentano i vari incontri con l’animale. La volpe, tutt’altro che intimorita dalla crescente attenzione, è stata immortalata più volte: sulla fontana di Via de Finetti o mentre rovista nei cassonetti alla ricerca di cibo.

Al momento, la presenza della volpe suscita più curiosità che preoccupazione tra gli abitanti. Tuttavia, non si tratta di un fenomeno nuovo per Roma. Negli ultimi mesi, altre volpi sono state avvistate in diversi quartieri della città, tra cui Nuovo Salario, Trigoria e Bufalotta. In alcune occasioni, purtroppo, questi animali sono rimasti vittime di incidenti stradali.

L’invito rivolto ai cittadini rimane lo stesso: evitare di dare cibo a questi animali selvatici, affinché mantengano la loro naturale distanza dall’uomo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.