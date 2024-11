Roma, incendio in capannone in zona Tor Cervara: vigili del fuoco al lavoro da ieri sera

MeteoWeb

Dalle ore 22:40 di ieri sera i vigili del fuoco sono impegnati con 8 squadre a Roma per l’incendio in un capannone nella zona di Tor Cervara, in via Melibeo: alta la colonna di fumo nero generata dalle fiamme che stanno interessando rifiuti di vario genere e materiale di risulta. Sul posto anche automezzi in supporto dai Comandi di Viterbo, Rieti e Latina per garantire un elevato rifornimento idrico alle lance antincendio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.