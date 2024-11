Russia attacca le centrali elettriche dell’Ucraina, la Polonia fa decollare i jet da combattimento

MeteoWeb

Continua feroce la guerra in Ucraina. La Russia questa mattina ha effettuato “un massiccio attacco missilistico” contro il suo territorio in particolare diretto contro le infrastrutture energetiche. L’agenzia Unian, citando il sito Dtek, riferisce che, sulla scia degli attacchi, sono anche stati provocati dei blackout d’emergenza “in una serie di aree“. I blackout, oltre “alla regione di Kiev, hanno interessato il Donetsk e in direzione di Ukrenergo.” “Secondo i canali di monitoraggio, nello spazio aereo ucraino – aggiunge Unian – sono stati individuati contemporaneamente 45 missili“. L’Aeronautica Militare, ha precisato che i lanci di missili da bombardieri strategici russi sono iniziati alle 05:42. Sempre secondo quanto riferito dall’Aeronautica, Mosca ha minacciato la Crimea lanciando missili balistici Kalibr, uno dei pilastri delle capacità offensive dell’esercito del Cremlino con una gittata stimata di circa 1.500-2.500 chilometri.

A causa dei bombardamenti russi, a Kiev, nella regione di Kiev, nella regione di Donetsk e nella regione di Dnipropetrovsk sono ancora in corso interruzioni dell’energia elettrica. Lo riferisce Ukrinform, citando un post su Telegram dell’Amministrazione militare della città di Kiev. “In relazione alla minaccia di un attacco missilistico, a Kiev potrebbero essere introdotti programmi di interruzione dell’energia elettrica di emergenza. Si tratta di una misura preventiva”, ha scritto il capo dell’amministrazione Serhii Popko. Nella notte sono state udite esplosioni nella capitale e in altre città ucraine, nell’ambito di attacchi russi sull’Ucraina portati con droni e missili.

La Polonia fa decollare i jet da combattimento

La Polonia ha dichiarato di aver fatto decollare i jet da combattimento e mobilitato tutte le forze disponibili questa mattina in risposta a un “massiccio” attacco missilistico e di droni russi sull’Ucraina. “A causa di un massiccio attacco della Russia, che sta portando avanti attacchi con missili da crociera, missili balistici e droni contro siti situati, tra gli altri luoghi, nell’Ucraina occidentale, sono iniziate le operazioni da parte di aerei polacchi e alleati“, ha fatto sapere il Comando operativo polacco sulla piattaforma di social media X. “A causa del massiccio attacco da parte della Federazione Russa con missili da crociera, missili balistici e droni contro strutture, tra l’altro, nell’Ucraina occidentale, sono iniziate le operazioni degli aerei polacchi e alleati nel nostro spazio aereo“, ha scritto il comando militare operativo di Varsavia su X. Il ministro dell’Energia dell’Ucraina, German Galushchenko ha indicato su Telegram che “è in corso un massiccio attacco al sistema elettrico” e che le forze russe stanno “attaccando gli impianti di produzione e trasmissione di elettricità in tutto il Paese“. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitchko, ha riferito di un ferito quando un frammento di drone è caduto su un condominio della capitale. Autorità locali e media ucraini hanno riferito di numerose esplosioni in tutto il Paese, in particolare nel sud a Zaporizhzhia, Odessa, Mykolaiv e Chernihiv. In Polonia l’ondata di raid sul Paese vicino ha fatto levare in volo i jet militari.

