sAIfer Lab: il nuovo laboratorio sulla sicurezza dei sistemi di Intelligenza Artificiale

sAIfer Lab – Joint Lab on Safety and Security of AI, è un laboratorio virtuale che coniuga la ricerca della comprensione fondamentale dei problemi scientifici con l’uso pratico per la società, i campi di applicazione sono la cybersecurity, la biometria e l’industria. Il laboratorio si concentra sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e protetti, che garantiscano che non si verifichino danni a persone, sistemi informatici, società e infrastrutture critiche: come per esempio la mancanza di sicurezza dei sistemi di IA di fronte a situazioni inaspettate o contro attacchi informatici.

Questo laboratorio nasce per per rafforzare le attività dei due partner fondatori:

PRA Lab dell’Università di Cagliari : lavora allo sviluppo di sistemi di riconoscimento di pattern di nuova generazione per applicazioni come l’autenticazione biometrica, la computer vision per la videosorveglianza smart e il rilevamento delle intrusioni nelle reti informatiche.

: lavora allo sviluppo di di nuova generazione per applicazioni come l’autenticazione biometrica, la computer vision per la videosorveglianza smart e il rilevamento delle intrusioni nelle reti informatiche. SmartLab dell’Università di Genova: si occupa di metodi, algoritmi e applicazioni di intelligenza artificiale e data analytics. Le principali attività di ricerca mirano a risolvere con queste, problemi industriali e scientifici del mondo reale che non possono essere risolti efficacemente con metodi convenzionali. Particolare attenzione è rivolta agli aspetti di affidabilità dell’intelligenza artificiale.

Le aree strategiche dell’IA e della cybersecurity sono al centro dell’attività di sAIfer Lab per creare valore aggiunto per tutti i partner e gli stakeholder delle Università di Cagliari e Genova. sAIfer Lab conta attualmente più di 60 ricercatori, oltre 800 pubblicazioni e oltre 100 progetti di ricerca e sviluppo.

