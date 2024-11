Salmonella nell’acqua nel Trapanese, interessati 15 Comuni

MeteoWeb

Trovata Salmonella nell’acqua della rete idrica che serve la provincia di Trapani. Nel capoluogo il problema è “estremamente limitato e non attinente alla stragrande maggioranza della città – ha affermato il sindaco Giacomo Tranchida – L’attenzione si concentra nelle frazioni di Fulgatore, Ummari e Borgo Nuovo. Il resto della città prenderà acqua da fonti comunali dei pozzi di Bresciana che non registrano inquinamento. Ho avvisato la dirigente scolastica del plesso di Fulgatore“.

L’inquinamento di Salmonella, ha sottolineato l’Asp in una nota, riguarda 15 Comuni della provincia di Trapani serviti per la fornitura d’acqua dalla società Siciliacque, che ieri sera aveva comunicato la presenza di Salmonella nella rete di distribuzione. I Comuni coinvolti sono: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Custonaci, Erice, Gibellina, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice, Vita.

Oggi i sindaci emetteranno le ordinanze col divieto di potabilità “fino al superamento della non conformità segnalata“. L’Asp Trapani ha suggerito la bollitura prolungata dell’acqua o l’aggiunta di amuchina nelle vasche comunali d’accumulo.

Siciliacque ha reso noto di averr potenziato il trattamento di disinfezione per abbattere la presenza dei batteri di salmonella nell’acqua della diga Garcia, in uscita dal potabilizzatore di Sambuca. “In attesa di nuove analisi, a scopo precauzionale – si legge in una nota della società – l’Asp di Trapani durante una riunione convocata dalla Prefettura e poi nella serata di ieri con una nota ufficiale, ha raccomandato ai sindaci di 15 Comuni del Trapanese di emanare le ordinanze di non potabilità dell’acqua, che rimarrà comunque in distribuzione, fino al superamento della non conformità segnalata. La problematica riguarda anche 3 Comuni dell’Agrigentino: Santa Margherita Belice, Montevago e alcune contrade di Sambuca“.

Questa mattina Siciliacque ha effettuato nuovi campionamenti dell’acqua che, a valle dell’impianto di potabilizzazione, viene comunque sottoposta a ulteriore disinfezione prima della distribuzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.