Alluvioni, Salvini: “Il governo manda i soldi, che li usino”

Matteo Salvini, leader della Lega, ha espresso la sua preoccupazione riguardo l’uso dei fondi destinati alla gestione delle emergenze legate alle alluvioni. Parlando a Ravenna durante un’iniziativa elettorale in vista delle prossime elezioni regionali, Salvini ha sottolineato che, sebbene il governo italiano stia destinando ingenti somme di denaro, non basta solo inviare i fondi; è fondamentale che siano i sindaci e i governatori a saperli utilizzare correttamente.

“Il voto è per la regione che si occupa di manutenzione dei fiumi e dei torrenti: perché il governo può mandare i soldi, poi però ci vogliono sindaci e governatori che quei soldi li spendono“, ha dichiarato Salvini. Il leader della Lega ha poi messo in evidenza una questione cruciale: “Noi possiamo riempirti di miliardi, ma se poi non li usi perché gli argini dei fiumi non sempre si possono sistemare per non disturbare le nutrie… ma chi se ne frega delle nutrie, vale più la vita di un essere umano“.

Queste parole arrivano in un contesto in cui le preoccupazioni legate alla sicurezza idraulica e alla protezione dalle alluvioni sono sempre più pressanti, e dove, secondo Salvini, è necessario un cambio di approccio nella gestione dei fondi e delle risorse per evitare tragedie legate a eventi climatici estremi.

