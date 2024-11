Salvini avverte: “Armi ucraine contro la Russia? Siamo a un passo dalla terza guerra mondiale”

MeteoWeb

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito con fermezza la posizione del suo partito contro l’utilizzo di armi ucraine per colpire la Russia, evidenziando il rischio che un simile approccio possa sfociare in una guerra mondiale. In una diretta sui social, Salvini ha dichiarato: “La Lega questa settimana, come promesso, ha votato nel Parlamento europeo contro l’utilizzo delle armi ucraine contro la Russia. Usare i missili dall’Ucraina per bombardare, colpire e uccidere in Russia rischia di portarci verso la terza Guerra mondiale. Quindi noi abbiamo detto assolutamente no.”

Il leader del partito ha espressamente sottolineato l’importanza di evitare ulteriori escalation nel conflitto, avvertendo dei pericoli di una possibile intensificazione delle tensioni internazionali.

