Samuele Bersani sta male: annullato il tour

Spesso, le luci brillanti dei palcoscenici, il frastuono del successo e il luccichio dei dischi di platino offuscano la realtà: dietro i cantanti, gli attori e gli artisti, spesso invidiati per la loro fortuna, ci sono esseri umani carichi di fragilità e stress. Questi artisti soffrono di malattie fisiche e psicologiche come chiunque altro, lavorando incessantemente per mesi fino a raggiungere il burnout. I loro post coraggiosi, in cui condividono le proprie esperienze, raccontano la difficile realtà che devono affrontare, giustificando tour annullati e presentazioni saltate, mentre ricevono il sostegno dai colleghi e dai fan.

L’ultimo a unirsi a questa lista è Samuele Bersani, che ha dovuto rimandare il suo tour nei teatri, previsto per novembre e dicembre, alcuni eventi già sold out. “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi – ha dichiarato sui social – ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi. Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce“.

Ma Bersani non è solo in questa battaglia. Se all’estero i casi di Celine Dion e Phil Collins hanno fatto scalpore, anche in Italia la lista è lunga. Recentemente è riapparsa sui social Angelina Mango, che quindici giorni fa aveva scioccato i suoi fan annullando il tour per prendersi cura di sé “mettendo la salute al primo posto“. Oggi ha condiviso un nuovo post con molte immagini che la ritraggono con il fidanzato, gli amici, la mamma e un gattone grigio, tra momenti di relax e divertimento, accompagnato dalla frase “Mi sono messa nei miei panni“. I suoi follower hanno commentato entusiasti: “Ci sei mancata Nina!”, “Ti aspettiamo“.

Anche Piero Pelù ha dovuto interrompere il suo Deserti Tour due settimane fa. “Gli otorini – ha spiegato – mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fottuti acufeni continua, ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai“. A fermare Francesca Michielin, un “rene ballerino e un po’ sfigato” nell’agosto 2023. Fedez, noto per la sua lotta contro un tumore neuroendocrino al pancreas, operato nel 2022, ha affrontato vari altri problemi di salute in seguito. Fortunatamente, Lorenzo Jovanotti Cherubini, che ha subito un brutto incidente in bicicletta a Santo Domingo a luglio 2023, ora è sulla strada del ritorno ai live.

Tra i cantanti che hanno condiviso la loro lotta contro la malattia c’è anche Emma, colpita da un tumore alle ovaie, che ha più volte confessato “la sua paura di non farcela“, dimostrando al contempo grande forza ed empatia nei confronti degli altri, continuando a sottoporsi ai controlli di routine: “Mi raccomando non trascurate la vostra salute“.

Non tutti sono pronti a condividere immediatamente la propria situazione; hanno bisogno di tempo e spazio, ma alla fine vogliono raccontare la loro storia per dare forza ai fan. Questo è il caso di Luca Carboni, che a fine estate ha raccontato della diagnosi di un tumore al polmone avvenuta nel 2022: “Viviamo in un mondo in cui tutto è comunicato, sempre. Io invece ho seguito il mio istinto, il mio carattere. Mi sono messo da parte, ho staccato ogni contatto con i social, mi sono concentrato su quello che mi stava succedendo“.

Le malattie non colpiscono solo il corpo; le malattie psicologiche sono altrettanto pesanti e non fanno differenza di età. L’abbandono delle scene da parte del giovanissimo Sangiovanni dopo l’ultimo Sanremo ha sconvolto tutti, ma solo dopo sei mesi ha riacceso la speranza sui social: “Sto ritrovando una strada da percorrere e dopo tanto tanto tempo comincio ad avere dei nuovi obiettivi e dei nuovi sogni“. Gerardina Trovato ha recentemente condiviso la sua esperienza con la nevrosi ossessiva depressiva, chiedendo ai fan di non abbandonarla: “Voi siete la mia forza!”.

