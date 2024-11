SaniDays: Roma rivoluziona il concetto di salute con il primo evento diffuso dedicato a benessere, innovazione e prevenzione

MeteoWeb

Oggi, 26 novembre 2024, si è tenuto il webinar di presentazione di SaniDays, il primo evento diffuso dedicato alla salute, al benessere e alla prevenzione, che si svolgerà a Roma dal 5 all’11 maggio 2025. Durante l’incontro sono state illustrate le tappe principali dell’evento e si è discusso di temi cruciali per il settore sanitario, tra cui l’innovazione digitale, la prevenzione e le priorità di sistema. Tra gli ospiti del webinar figuravano Michele Franzese, organizzatore e rappresentante di SCAI Comunicazione, l’esperto di sanità digitale Sergio Pillon e l’imprenditrice Stefania Mancini.

SaniDays si pone un obiettivo ambizioso: trasformare la salute da un semplice “servizio” a una vera e propria “cultura“, coinvolgendo un’ampia rete di attori e location in tutta Roma e nel Lazio. Policlinici, ospedali, università, parchi, centri di ricerca e spazi pubblici ospiteranno centinaia di iniziative aperte a tutti, rendendo la salute un tema di partecipazione collettiva.

Un evento che vuole cambiare il modo di vivere la salute

In Italia, la salute è spesso vista come una responsabilità esclusiva del sistema sanitario, e ciò ha generato problematiche significative: scarsa attenzione alla prevenzione da parte dei cittadini, un approccio reattivo piuttosto che proattivo e un conflitto continuo tra settore pubblico e privato. SaniDays nasce per ribaltare questa percezione, promuovendo un concetto più ampio e inclusivo di salute. Lo ha spiegato Michele Franzese, rappresentante di SCAI Comunicazione e organizzatore dell’evento: “Ci piacerebbe creare un dialogo costruttivo tra pubblico e privato, superando i conflitti e puntando invece a sinergie che guardino al futuro. La salute è un settore complesso, ma anche pieno di opportunità. Vogliamo sfatare miti, valorizzare le eccellenze e fornire un’informazione corretta, in un mondo ancora pieno di fake news e giudizi contrastanti.”

Franzese ha poi sottolineato il carattere aperto e inclusivo dell’evento:

“Ogni attore coinvolto – dai laboratori medici agli ospedali, dai produttori di integratori alle startup – avrà l’opportunità di raccontarsi e contribuire a costruire un evento collettivo e diffuso. Per questo, abbiamo voluto che la partecipazione fosse gratuita, per dare spazio anche alle piccole realtà.”

I focus tematici di SaniDays

SaniDays si articola su sei grandi aree tematiche, ciascuna pensata per affrontare i principali aspetti della salute e del benessere:

Prevenzione : uno degli obiettivi principali dell’evento è educare i cittadini sull’importanza della prevenzione attraverso screening gratuiti, campagne di sensibilizzazione e attività educative.

: uno degli obiettivi principali dell’evento è educare i cittadini sull’importanza della prevenzione attraverso screening gratuiti, campagne di sensibilizzazione e attività educative. Innovazione : startup del settore sanitario, telemedicina e intelligenza artificiale saranno protagoniste, con dimostrazioni pratiche e approfondimenti sulle opportunità tecnologiche.

: startup del settore sanitario, telemedicina e intelligenza artificiale saranno protagoniste, con dimostrazioni pratiche e approfondimenti sulle opportunità tecnologiche. Longevità : il focus sarà sull’invecchiamento sano e sulle tecnologie che favoriscono l’autonomia, contribuendo alla cosiddetta silver economy.

: il focus sarà sull’invecchiamento sano e sulle tecnologie che favoriscono l’autonomia, contribuendo alla cosiddetta silver economy. Alimentazione : nutrizione personalizzata, sicurezza alimentare e diete sostenibili saranno temi centrali, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani.

: nutrizione personalizzata, sicurezza alimentare e diete sostenibili saranno temi centrali, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani. Salute mentale : in un periodo in cui il benessere psicologico è sempre più centrale, SaniDays affronterà la gestione dello stress e il supporto comunitario.

: in un periodo in cui il benessere psicologico è sempre più centrale, SaniDays affronterà la gestione dello stress e il supporto comunitario. Ambiente e salute: verrà esplorato il legame tra salute e impatto ambientale, con un focus sulla visione integrata della “One Health”.

Accanto a questi focus principali, SaniDays coprirà anche temi più specifici, tra cui salute pediatrica, diagnosi precoce, tecnologie mediche avanzate, gestione del dolore, fisioterapia e salute pubblica.

Digitalizzazione e innovazione come chiavi per il futuro

Uno dei temi centrali di SaniDays è la digitalizzazione del sistema sanitario, considerata essenziale per migliorare l’accesso ai servizi e ridurre le inefficienze. Sergio Pillon, Vicepresidente e responsabile relazioni istituzionali AiSDeT, Associazione italiana Sanità Digitale e Telemedicina, ha dichiarato: “Immaginate un sistema sanitario che funzioni come Amazon: tre clic per ottenere il servizio necessario. Questo ridurrebbe il carico burocratico e le liste di attesa, migliorando l’efficienza complessiva. La digitalizzazione non deve limitarsi a eliminare la carta, ma cambiare radicalmente il modo in cui si erogano i servizi.”

Pillon ha poi sottolineato l’importanza di coinvolgere i cittadini nel processo di innovazione: “È difficile fare qualcosa per qualcuno che non sa neanche che lo stai facendo. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire un sistema sanitario più vicino alle loro esigenze.”

Il contributo delle PMI e la sinergia pubblico-privato

Un altro punto di forza di SaniDays è il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI), spesso motore di innovazione nel settore sanitario. Stefania Mancini, imprenditrice e speaker dell’evento, ha evidenziato: “Le PMI, più delle grandi imprese, riescono a innovare e adattarsi rapidamente. La collaborazione tra pubblico e privato porta valore ad entrambi e migliora la vita dei cittadini. È importante che le PMI partecipino a SaniDays per presentare soluzioni tecnologiche e progetti innovativi sviluppati in sinergia con le istituzioni.”

Anche Amedeo Squillace, giovane imprenditore nel settore degli integratori alimentari, ha ribadito il ruolo strategico delle PMI: “Abbiamo scelto di investire in ricerca e innovazione, portando sul mercato prodotti supportati da dati clinici. Gli integratori alimentari non sono una soluzione universale, ma rappresentano uno strumento prezioso per promuovere stili di vita sani e prevenire patologie croniche.”

Una settimana per cambiare la percezione della salute

SaniDays non si limita a proporre attività, ma mira a stimolare una riflessione collettiva sul concetto stesso di salute. Come spiegato da Michele Franzese: “La prevenzione non è solo un tema: è la base per costruire un futuro migliore. Vogliamo sensibilizzare le persone sull’importanza di prendersi cura della propria salute, superando l’approccio reattivo e abbracciando una visione proattiva.”

L’evento si propone anche di combattere la disinformazione nel settore sanitario, fornendo strumenti per orientarsi in un mondo spesso caratterizzato da fake news e opinioni contrastanti.

