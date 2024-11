Sardegna, la siccità non spaventa più il Nuorese: revocate le restrizioni

MeteoWeb

Le recenti piogge hanno aiutato il Nuorese a scacciare la siccità. L’aumento dei volumi d’acqua invasati nel Lago Maccheronis negli ultimi giorni consente di revocare tutte le restrizioni nei comuni serviti tra l’alta Baronia e la bassa Gallura. La Protezione Civile regionale della Sardegna ha disposto la revoca del piano del Piano razionamenti operativi nel comparto idropotabile di competenza di Abbanoa. Il Gestore unico si è immediatamente attivato per procedere con le operazioni di rete e l’aumento dei processi di trattamento negli impianti. Da oggi l’erogazione sarà garantita senza interruzioni anche nei Comuni di Budoni e San Teodoro i cui potabilizzatori sono alimentati esclusivamente dall’invaso del Maccheronis.

Alla fine di ottobre, le restrizioni erano già state sospese nel Comune di Posada e lo scorso martedì nel Comune di Siniscola: questo grazie alla connessione attivata da Abbanoa per utilizzare l’acqua fornita dalla sorgente di Fruncu e Oche anche per alimentare il potabilizzatore al servizio dei due centri della Baronia. “Abbiamo operato in stretto contatto con le amministrazioni comunali con l’obiettivo, in questi mesi di forti criticità, di limitare quanto più possibile le restrizioni. In contemporanea, abbiamo anche portato avanti importanti investimenti di efficientamento delle reti idriche i cui cantieri sono in corso“, spiega il Presidente del CdA di Abbanoa Giuseppe Sardu.

