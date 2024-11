I satelliti immortalano 4 tifoni in simultanea sul Pacifico

MeteoWeb

In uno spettacolo insolito, quattro tempeste si sono scatenate contemporaneamente nell’Oceano Pacifico occidentale nel novembre 2024. L’Agenzia meteorologica giapponese ha riferito che è la prima volta da quando sono iniziate le registrazioni nel 1951 che così tante tempeste hanno coesistito nel bacino del Pacifico a novembre. Alle 8:55 del mattino, ora standard delle Filippine, dell’11 novembre, l’imager EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) della NASA sul satellite DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) ha osservato le tempeste, denominate Yinxing, Toraji, Usagi e Man-Yi. Al momento dell’immagine, le tempeste si stavano avvicinando alle Filippine o erano già passate sopra le isole e le aree circostanti.

Circa 40 minuti prima che l’immagine venisse acquisita, il tifone Toraji (localmente noto come Nika) ha toccato terra sul lato nordorientale dell’isola principale delle Filippine, Luzon. La tempesta ha scatenato inondazioni e causato interruzioni di corrente nella provincia di Aurora. Le frane causate dalla pioggia hanno sepolto le strade nella catena montuosa della Cordillera. L’Agenzia meteorologica giapponese ha riferito che la tempesta ha raggiunto il picco di intensità la notte prima, con venti sostenuti di 130km/h.

A ovest, il tifone Yinxing (conosciuto localmente come Marce) ha colpito le Filippine il 7 novembre, quattro giorni prima di questa immagine. Il giorno in cui ha toccato terra nel nord di Luzon, il Joint Typhoon Warning Center (JTWC) ha riferito che la tempesta aveva venti sostenuti di 240km/h, che lo rendevano un super tifone, equivalente a un uragano di categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson. La tempesta si è poi indebolita prima di colpire il Vietnam e dissiparsi il 12 novembre.

Le Filippine sono state bersaglio dell’attività dei tifoni nel Pacifico quest’anno. Le tempeste passate includono la tempesta tropicale Trami e il tifone Kong-Rey, che hanno portato inondazioni mortali e frane a Luzon a fine ottobre.

La stagione dei tifoni nel Pacifico occidentale si estende per tutto l’anno, ma la maggior parte delle tempeste si forma tra maggio e ottobre. Novembre vede in genere tre tempeste a cui viene assegnato un nome, con una che diventa un super tifone, in base alla media del 1991-2000.

