Scaricano rifiuti pericolosi davanti all’isola ecologica: quattro imprenditori denunciati

Quattro imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri forestali per aver abbandonato rifiuti ingombranti e pericolosi davanti all’ingresso dell’isola ecologica di Porrena, nel comune di Poppi (Arezzo). Gli oggetti, tra cui elettrodomestici e apparecchiature elettriche, sono stati ritrovati dagli agenti in orario di chiusura della struttura, dopo essere stati abbandonati nottetempo.

Le indagini hanno permesso di identificare i responsabili, che ora dovranno rispondere dell’accusa di gestione illecita di rifiuti. Contestualmente, l’area antistante l’isola ecologica di Porrena è stata posta sotto sequestro.

L’inchiesta è stata avviata grazie alla segnalazione congiunta del Comune di Poppi, guidato dal sindaco Francesco Lorenzoni, e dei responsabili di Sei Toscana, che avevano più volte riscontrato episodi di abbandono indiscriminato nella zona.

I carabinieri forestali, intervenuti prontamente, hanno confermato che i rifiuti erano stati scaricati in violazione delle normative ambientali. Questo episodio mette in luce, ancora una volta, la necessità di maggiore vigilanza e di un rispetto più rigoroso delle regole sullo smaltimento dei rifiuti, per evitare danni all’ambiente e garantire la sicurezza delle aree pubbliche.

