Schianto Freccia Tricolore a Caselle Torinese: ipotesi bird strike

Il 16 settembre 2023, una Freccia Tricolore si è schiantata vicino all’aeroporto di Caselle Torinese, provocando la morte di una bambina di 5 anni. Ora gli accertamenti tecnici sul motore vanno verso la conferma che all’origine dell’incidente ci sia un ‘bird strike’. Gli specialisti interpellati dalle parti in causa avrebbero trovato delle tracce inequivocabili. A causare l’avaria del velivolo sarebbe stato, dunque, l’impatto con un uccello – poi risucchiato nel vano motore – subito dopo il decollo. L’inchiesta è condotta dalla procura di Ivrea.

Lo scorso marzo, la procura di Ivrea aveva ordinato una ‘super-consulenza’ con la formula dell’accertamento tecnico irripetibile. I report saranno depositati nelle prossime settimane.

Il motore è stato ‘aperto’ ieri a Volpiano (Torino), dove l’aereo è custodito in un hangar di pertinenza dei Carabinieri. Le tracce notate al suo interno verranno repertate e, con ogni probabilità, sottoposte a un test biologico. Per il momento l’unico indagato nel procedimento è il pilota, il maggiore Oscar Del Dò, che quando si rese conto dell’avaria indirizzò la Freccia verso la pista dell’aeroporto, in un punto completamente privo di mezzi e di persone, e si lanciò con il paracadute. L’apparecchio, però, dopo avere toccato il suolo continuò a strisciare in linea retta, sfondò la recinzione e urtò un’automobile di passaggio sulla strada limitrofa. A quanto si apprende non sono emerse, almeno per ora, anomalie di qualche natura nel motore.

