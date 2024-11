Scia luminosa nel cielo degli USA: oggetto si disintegra tra Oklahoma e Texas | VIDEO

MeteoWeb

Migliaia di persone negli USA, in particolare tra Oklahoma e Texas hanno assistito a un evento eccezionale nelle scorse ore: un oggetto sconosciuto che si frammenta nel cielo, creando una scia luminosa mozzafiato con frammenti ben visibili a distanza. Le testimonianze parlano di scie di colori vivaci che si dissolvono lentamente, suscitando speculazioni su cosa possa essere stato questo fenomeno. Alcuni pensano che si tratti di una meteora, altri ritengono che possa trattarsi di detriti spaziali.

Qual è la differenza tra meteora e detrito spaziale?

Una meteora è un oggetto che entra nell’atmosfera terrestre, generando una scia luminosa a causa dell’attrito con l’aria. Si tratta di un frammento di materiale proveniente dallo Spazio che brucia mentre si disintegra. La sua scia può durare pochi secondi, ma la sua durata dipende dalla velocità dell’oggetto e dalla densità dell’atmosfera.

I detriti spaziali, invece, sono frammenti di oggetti artificiali, come satelliti o razzi, che sono rimasti in orbita dopo aver completato la loro missione o essere stati distrutti. Quando questi frammenti rientrano nell’atmosfera, possono generare un effetto simile a quello di una meteora, ma la loro natura è artificiale. La scia che lasciano può essere altrettanto brillante e spettacolare, ma i detriti spaziali tendono a esplodere in più frammenti rispetto a una meteora e la durata è spesso più lunga rispetto ad una meteora.

Nel caso del misterioso oggetto osservato, sebbene non vi siano conferme ufficiali, è altamente probabile che si tratti di detriti spaziali. La frammentazione e la lunga visibilità del fenomeno suggeriscono che l’oggetto non fosse una semplice meteora, ma piuttosto un frammento di materiale artificiale. In ogni caso, l’identificazione ufficiale resta ancora in attesa.

