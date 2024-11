Scivola durante l’escursione in montagna: un morto in Carnia

MeteoWeb

Un escursionista è morto dopo essere scivolato nel corso di un’escursione sulle montagne della Carnia. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi con la denuncia di scomparsa dei vicini della vittima, che viveva da sola e mancava da qualche giorno da casa. A individuare il corpo privo di vita dell’uomo, un 74enne di nazionalità slovena ma residente ad Arta Terme (Udine), sono stati i tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri.

Le squadre di soccorritori del CNSAS, insieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco, si sono divise per perlustrare i sentieri da terra e in volo. Dall’elicottero è stato individuato il corpo esanime dell’uomo in un canale sottostante una parete rocciosa, sopra la quale passa una traccia di sentiero nera dalla quale è scivolato. La parete si trova di fronte alla centrale a biomasse di Arta, il corpo si trovava ad una quota di circa 400 metri.

È stato necessario attivare un secondo elicottero, dotato di verricello, per poter portare il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica sul posto e per effettuare la constatazione del decesso. I soccorritori sono stati calati nel canale, si sono assicurati con le corde dal momento che si trattava di un canale molto ripido e friabile e sono poi stati recuperati a bordo assieme alla vittima dell’incidente in montagna.

