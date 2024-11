Studio ventennale porta alla scoperta di una nuova specie di lumaca di mare

MeteoWeb

Scoperta una nuova specie di lumaca di mare che vive nelle profondità marine. La scoperta si deve ai ricercatori del MBARI, che hanno pubblicato una descrizione dell’animale, soprannominato il “mollusco misterioso”, sulla rivista Deep-Sea Research Part I. La lumaca di mare, nota come Bathydevius caudactylus, nuota nella zona di mezzanotte dell’oceano con un grande cappuccio gelatinoso e una coda a forma di pagaia, e si illumina con una brillante bioluminescenza. “Grazie alla tecnologia subacquea avanzata di MBARI, siamo stati in grado di preparare la descrizione più completa di un animale di profondità mai realizzata: abbiamo investito più di venti anni nella comprensione della storia naturale di questa affascinante specie di nudibranchi”, ha detto ha Bruce Robison, Senior Scientist di MBARI, che ha guidato il lavoro per descrivere il misterioso mollusco.

“La nostra scoperta è un nuovo pezzo del puzzle che può aiutare a comprendere meglio l’habitat più grande della Terra“, ha continuato Robison.

I ricercatori del MBARI hanno osservato per la prima volta il misterioso mollusco nel febbraio 2000 durante un’immersione con il veicolo a comando remoto, ROV, dell’istituto Tiburon al largo della Baia di Monterey a 2.614 metri di profondità. La squadra di ricerca ha sfruttato la tecnologia subacquea avanzata e innovativa del MBARI per raccogliere ampie informazioni sulla storia naturale del misterioso mollusco. Dopo aver esaminato oltre 150 avvistamenti dai ROV del MBARI negli ultimi 20 anni, i ricercatori hanno pubblicato una descrizione dettagliata dell’animale.

La descrizione della nuova lumaca di mare

Con una voluminosa struttura a cappuccio a un’estremità, una coda piatta orlata da numerose protuberanze simili a dita all’altra e colorati organi interni in mezzo, il gruppo di scienziati in un primo momento ha fatto fatica a collocare questo animale in un gruppo. Dato che l’animale aveva anche un piede simile a una lumaca, lo hanno soprannominato “mollusco misterioso“. Dopo aver raccolto con cura un esemplare, i ricercatori del MBARI sono stati in grado di osservare più da vicino l’animale in laboratorio. Attraverso indagini dettagliate di anatomia e genetica, hanno iniziato a risolvere il mistero, confermando infine che questo incredibile animale è un nudibranco.

La maggior parte dei nudibranchi, noti anche come lumache di mare, vive sul fondale marino. I nudibranchi sono comuni negli ambienti costieri, tra cui pozze di marea, foreste di alghe e barriere coralline, e si sa che un piccolo numero di specie vive sul fondale marino abissale. Alcune sono pelagiche e vivono in acque aperte vicino alla superficie.

