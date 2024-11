Scoperta shock: organoidi cerebrali e calcolo, la svolta di Brainoware

MeteoWeb

Una startup svizzera ha recentemente presentato un’innovazione rivoluzionaria: il primo bioprocessore al mondo realizzato con 16 organoidi cerebrali umani, chiamato Brainoware. Questo avanzato sistema rappresenta una combinazione unica tra tessuto cerebrale umano, coltivato in laboratorio, e circuiti elettronici convenzionali, creando un computer ibrido in grado di eseguire calcoli complessi grazie al cosiddetto calcolo adattivo del serbatoio.

Gli organoidi cerebrali sono piccoli agglomerati di cellule che riproducono alcune delle funzioni del cervello umano. La loro integrazione in Brainoware permette al dispositivo di svolgere compiti di calcolo avanzati, beneficiando delle caratteristiche uniche delle reti neurali biologiche. Il sistema utilizza una matrice multielettrodica ad alta densità per facilitare la comunicazione tra queste reti biologiche e i circuiti elettronici, creando un’interazione che permette al bioprocessore di elaborare informazioni in modi innovativi. Tra le capacità dimostrate vi sono il riconoscimento del linguaggio parlato e la risoluzione di equazioni complesse e caotiche.

Uno degli aspetti più straordinari di Brainoware è il suo basso consumo energetico. A differenza delle tradizionali reti neurali artificiali, che richiedono un’enorme quantità di energia, questo sistema biologico-elettronico consuma circa un milione di volte meno energia. Ciò lo rende non solo altamente efficiente, ma anche una soluzione ecologicamente sostenibile per le applicazioni di intelligenza artificiale.

Le implicazioni di Brainoware sono enormi. L’integrazione di hardware biologico con software elettronico segna un’importante svolta nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie IA avanzate. La capacità di apprendere e adattarsi del bioprocessore potrebbe portare a significativi miglioramenti in settori come il riconoscimento vocale e la risoluzione di problemi complessi, spingendo l’intelligenza artificiale verso un futuro più sofisticato e sostenibile.

La creazione di Brainoware sottolinea il potenziale trasformativo delle tecnologie basate su tessuti biologici. Con questa innovazione, la startup svizzera ha aperto la strada verso un nuovo modo di concepire e sviluppare sistemi di calcolo, dimostrando che la combinazione tra biologia e elettronica potrebbe essere la chiave per un futuro di IA più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

