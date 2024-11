Scoperto composto preoccupante nell’acqua potabile negli Stati Uniti: l’allarme degli esperti

MeteoWeb

Il 21 novembre 2024, è emersa una nuova preoccupazione riguardo la qualità dell’acqua potabile negli Stati Uniti. Un composto chiamato anione cloronitramide, chimicamente espresso come Cl-N-NO2, è stato recentemente identificato nelle acque, sollevando preoccupazioni per i suoi potenziali rischi. Il composto, infatti, presenta somiglianze con altre sostanze tossiche già conosciute e potrebbe avere implicazioni sulla salute pubblica. A lanciare l’allarme sono stati gli scienziati del Politecnico Federale di Zurigo e dell’Università dell’Arkansas, che hanno pubblicato i risultati della loro ricerca sulla rivista Science. Il team, guidato da Julian Fairey e Juliana Laszakovits, ha identificato la presenza di Cl-N-NO2 nell’acqua potabile americana.

Le clorammine inorganiche, da cui deriva questo composto, sono largamente utilizzate per disinfettare l’acqua potabile, contribuendo a prevenire malattie come il colera e la febbre tifoide. Solo negli Stati Uniti, si stima che oltre 113 milioni di persone consumino acqua trattata con cloramina. Tuttavia, il Cl-N-NO2 è un sottoprodotto della decomposizione di queste clorammine inorganiche. Nonostante la tossicità del composto non sia ancora stata pienamente determinata, la sua somiglianza con altre sostanze dannose rende la situazione particolarmente allarmante.

“Questa sostanza chimica è molto stabile e ha un basso peso molecolare,” ha dichiarato Fairey. “La parte più ardua è stata dimostrare che si trattasse della struttura che avevamo ipotizzato.” Per giungere a tale conclusione, i ricercatori hanno sintetizzato il composto in laboratorio e poi inviato i campioni al laboratorio svizzero per ulteriori analisi.

Fairey ha inoltre sottolineato che “è ampiamente riconosciuto che quando disinfettiamo l’acqua potabile, si crea una certa tossicità, ma non è facile stabilire quali sostanze siano pericolose per la salute. Uno degli obiettivi principali del nostro lavoro è identificare queste sostanze chimiche e i percorsi di reazione attraverso i quali si formano.”

L’identificazione dell’anione cloronitramide rappresenta un passo importante verso la comprensione dei composti presenti nell’acqua potabile e i loro effetti sulla salute. I prossimi studi saranno focalizzati sulla valutazione del rischio di sviluppare malattie come il cancro, o altre problematiche di salute, in relazione alla presenza di questo composto. “Anche se non dovesse rivelarsi tossico,” ha concluso Fairey, “Cl-N-NO2 sarà importante per ricostruire i percorsi attraverso cui si formano altri composti. Se conosciamo il processo che porta a una sostanza pericolosa, possiamo controllarne l’esito.”

L’allerta degli scienziati giunge in un momento cruciale per la salute pubblica, poiché l’acqua potabile cloraminata è utilizzata da milioni di persone, e la comprensione dei rischi associati alla presenza di nuovi composti potrebbe guidare future politiche di sicurezza e disinfezione.

