Scoperto il segreto per un invecchiamento cerebrale sano: 25 anni di ricerche svelano la soluzione

Un’analisi approfondita condotta nel corso di 25 anni ha portato alla luce importanti scoperte sull’invecchiamento cerebrale, rivelando che il processo varia notevolmente tra individui della stessa età. Tra le evidenze emerse, i modelli di metilazione del DNA sono in grado di prevedere il rischio di mortalità; una maggiore intelligenza infantile risulta correlata a tassi di sopravvivenza più elevati; e la genetica esercita un’influenza sull’intelligenza in maniera differente nell’infanzia rispetto all’età avanzata.

La vera forza di questo studio risiede nell’utilizzo delle Scottish Mental Surveys del 1932 e del 1947, che hanno testato quasi tutti i bambini nati nel 1921 e nel 1936 in Scozia. Questa base di dati completa ha permesso ai ricercatori di tracciare i cambiamenti cognitivi nel corso della vita, rivelando modelli finora sconosciuti alla scienza.

Tra le scoperte più affascinanti ci sono quelle relative alla struttura e alla funzione del cervello. Grazie a tecniche di imaging avanzate, i ricercatori hanno evidenziato sostanziali variazioni nella salute cerebrale tra persone della stessa età, sollevando domande cruciali su quali fattori possano contribuire a queste differenze e se tali fattori siano modificabili attraverso cambiamenti nello stile di vita.

Questa ricerca sfida anche alcune idee preconcette riguardanti l’invecchiamento cerebrale. “Abbiamo imparato che ciò che spesso supponiamo siano ’cause’ del declino cognitivo in età avanzata sono a volte in realtà ‘risultati’ di precedenti differenze cognitive“, ha commentato Cox. “Questo cambia fondamentalmente il modo in cui pensiamo agli interventi sulla salute del cervello“.

Guardando al futuro, i ricercatori intendono indagare come le capacità cognitive nella prima infanzia possano influenzare le scelte di vita, che a loro volta impattano sulla salute cerebrale. Inoltre, tra le sfide future, gli scienziati si propongono di scoprire il ruolo dei fattori ambientali nel mantenimento delle capacità cognitive e di valutare se interventi effettuati nella mezza età possano aiutare a preservare la funzione cognitiva negli anni successivi.

