Sentinel-1C pronto a partire: l’occhio dell’Europa che veglia sulla Terra, il “sogno italiano” nello Spazio

Il 29 novembre 2024, presso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), si è svolto il media briefing dedicato alla missione Sentinel-1C, organizzato in vista del lancio previsto per il 4 dicembre. L’evento ha riunito alcune delle figure più importanti del settore spaziale europeo, tra cui Pier Bargellini (Responsabile del Programma Spaziale Copernicus, ESA), Mauro Facchini (Capo dell’Unità di Osservazione della Terra, DG DEFIS), Giampiero Di Paolo (Vice Amministratore Delegato di Thales Alenia Space), Fabrizio Fabiani (Responsabile del Programma Vega, Arianespace), Enrico Cavallini (Agenzia Spaziale Italiana), Giulio Ranzo (Amministratore Delegato di Avio) e Stefano Bianchi (ESA).

Il briefing ha offerto una panoramica approfondita sulla missione Sentinel-1C, parte del programma Copernicus, il più ambizioso progetto europeo per l’osservazione della Terra, e sul razzo Vega-C, che tornerà a volare dopo un periodo di difficoltà tecniche. “Sentinel-1C rappresenta un passo fondamentale per il monitoraggio ambientale globale e rafforza il ruolo strategico dell’Europa nello spazio,” ha dichiarato Pier Bargellini, introducendo i temi centrali della missione.

Copernicus: il programma che guarda al futuro del pianeta

Il programma Copernicus è il pilastro della strategia europea per l’osservazione della Terra, nato dalla collaborazione tra ESA e Commissione Europea per monitorare il pianeta attraverso dati accessibili e precisi. Con un investimento che supera i 10 miliardi di euro, Copernicus rappresenta il più grande sistema integrato di osservazione mai realizzato, con applicazioni che spaziano dalla protezione ambientale alla sicurezza. Sentinel-1C si inserisce in questo contesto come un elemento essenziale per la continuità e il potenziamento delle osservazioni globali.

Sentinel-1C: innovazione al servizio della Terra

Sentinel-1C è il terzo satellite della costellazione Sentinel-1, progettata per fornire immagini radar ad alta risoluzione indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o di illuminazione. Una delle sue caratteristiche distintive è il radar ad apertura sintetica (SAR) in banda C, che permette di monitorare ghiacciai, foreste, risorse idriche e persino rotte marittime con estrema precisione. “Il nuovo satellite non si limita a replicare le capacità dei suoi predecessori, ma introduce miglioramenti significativi, tra cui un sistema avanzato per tracciare le navi in tempo reale,” ha spiegato Bargellini durante il briefing.

Con il suo lancio, Sentinel-1C ripristinerà la piena operatività della missione Sentinel-1, interrotta dal guasto tecnico che ha colpito Sentinel-1B nel 2022. Lavorando in tandem con Sentinel-1A, il nuovo satellite garantirà una copertura globale della Terra ogni sei giorni, un dato cruciale per la tempestività delle osservazioni. Gran parte del satellite Sentinel-1C è stata costruita in Italia, grazie alla collaborazione tra Thales Alenia Space e Leonardo. Thales Alenia Space ha sviluppato la piattaforma di base e i sistemi radar, mentre Leonardo ha fornito componenti elettronici e sensori avanzati.

Vega-C: il ritorno del razzo italiano

Il lancio di Sentinel-1C rappresenta anche un momento di svolta per il razzo Vega-C, prodotto dall’italiana Avio, che torna a volare dopo il fallimento del 2022. Sono stati introdotti miglioramenti significativi al design del razzo, in particolare al secondo stadio Zefiro 40, per garantire affidabilità e sicurezza. Il razzo, alto 35 metri e con una capacità di carico di circa 2.300 chilogrammi, è stato progettato per trasportare carichi più pesanti rispetto al suo predecessore, offrendo una maggiore flessibilità per le missioni future.

Il lancio avverrà dallo spazioporto di Kourou nella Guyana Francese e posizionerà Sentinel-1C in un’orbita eliosincrona a 700 chilometri di altezza, circa 1 ora e 43 minuti dopo il decollo. Vega-C è la dimostrazione della capacità europea di progettare e costruire lanciatori all’avanguardia, garantendo un accesso indipendente allo spazio.

Applicazioni pratiche e prospettive future

I dati raccolti da Sentinel-1C troveranno applicazioni in numerosi settori, dalla gestione delle emergenze naturali al monitoraggio dei cambiamenti climatici, dalla pianificazione urbana alla protezione delle risorse marine. Mauro Facchini ha evidenziato come questi dati non siano solo strumenti per la ricerca, ma anche per decisioni operative che hanno un impatto diretto sulla vita delle persone.

La missione Sentinel-1C pone anche le basi per il futuro della costellazione, con il lancio di Sentinel-1D previsto per il 2025. Questa evoluzione rafforzerà ulteriormente il ruolo dell’Europa nel monitoraggio ambientale e nella gestione sostenibile delle risorse globali.

Il media briefing del 29 novembre ha ribadito il valore strategico della missione Sentinel-1C e del razzo Vega-C per l’Europa. Con il loro lancio, non si tratta solo di mettere un altro satellite in orbita, ma di dimostrare come la scienza e la tecnologia possano essere strumenti potenti per affrontare le sfide del nostro tempo. Sentinel-1C non è solo un satellite, ma un simbolo dell’impegno europeo per un futuro più sostenibile e sicuro.

