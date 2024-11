Serbia e Macedonia del Nord rafforzano la collaborazione: dall’energia ai trasporti 

MeteoWeb

Il rafforzamento della collaborazione bilaterale tra Serbia e Macedonia del Nord è stato al centro di un colloquio che il presidente serbo Aleksandar Vucic ha avuto oggi a Belgrado con il premier macedone Hristijan Mickoski. Come ha riferito lo stesso Vucic sul suo profilo Instagram, si è parlato in particolare di cooperazione economica e progetti comuni in campo infrastrutturale, dei trasporti e dell’energia. Interesse comune è fra l’altro la prosecuzione a sud verso Skopje e Atene della linea ferroviaria veloce in via di costruzione da Budapest a Belgrado, la cui inaugurazione è prevista entro il 2026.

Vucic e Mickoski sono intervenuti oggi all’inaugurazione di ‘Wine Vision By Open Balkan’, Fiera del vino e del turismo che si tiene per il terzo anno a Belgrado su iniziativa di Serbia, Macedonia del Nord e Albania, i tre Paesi che aderiscono a Open Balcani, il progetto avviato negli anni scorsi dal presidente Vucic con l’obiettivo di creare un mercato comune nei Balcani occidentali, facilitando gli scambi e accelerando le operazioni di dogana alle frontiere, ancora molto presenti nella regione balcanica. Alla Fiera del vino, che si protrarrà fino a domenica, sono presenti 650 espositori provenienti da 38 paesi, compresa l’Italia che partecipa con 57 aziende vinicole.

