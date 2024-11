Si perdono sul Colle dell’Impiso: escursionisti salvati in elicottero | VIDEO

MeteoWeb

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari, è intervenuta questo pomeriggio alle ore 15.00 circa per soccorrere 2 escursionisti nei pressi di Colle dell’Impiso. I due malcapitati, non riuscendo più ad orientarsi, hanno allertato il numero unico 112. Dopo essere stati geolocalizzati, sono stati recuperati con l’elicottero dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Salerno. Atterrati a Piano Gaudolino, i due escursionisti, in buono stato di salute, sono stati riaccompagnati alla loro autovettura.

