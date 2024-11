Siccità, continua l’emergenza in Basilicata: ancora restrizioni per 140mila lucani

MeteoWeb

Continua l’emergenza idrica in Basilicata. Dalla scorsa estate, 140mila lucani sono alle prese con restrizioni, prima periodiche e da due mesi giornaliere, perché la diga del Camastra è a secco. Nella rete idrica è iniziata l’immissione delle acque del Basento, prelevate con una canalizzazione che è stata creata in emergenza, e sottoposte a continui controlli. Intanto, però, continuano le restrizioni a Potenza e in altri 28 Comuni dello schema idrico del Basento Camastra. Domani, sabato 30 novembre, e domenica 1 dicembre, l’erogazione dell’acqua sarà garantita dalle 7 alle 19.

Continua, nel frattempo, l’attività di riempimento delle riserve di compenso presso i serbatoi cittadini e di regolazione delle portate nello schema. ‘‘Terminata questa fase – ha spiegato Acquedotto lucano – entro i primi giorni della prossima settimana si verificherà la possibilità di estendere le ore di erogazione in tutti gli abitati dello schema idrico”.

