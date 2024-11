USA, siccità record e incendi in New Jersey: il fumo avvolge New York City | FOTO

MeteoWeb

Il fumo degli incendi che divampano in aree del New Jersey e dell’Hudson Valley, rese aride da oltre un mese senza pioggia, sta avvolgendo alcune parti di New York City, creando pericoli per la salute. Lo scrive il Washington Post. I roghi si sono sviluppati a circa 120km di distanza nelle contee di Ulster e Sullivan, insieme a un altro più vicino alla città nella contea di Passaic. Le autorità di entrambi gli stati riferiscono che le squadre stanno combattendo le fiamme in condizioni di siccità da record. Una massa d’aria estremamente secca – più tipica del pieno inverno – sta aumentando il rischio di incendi in tutto il Nord-Est degli USA.

