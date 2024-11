Siccità Sicilia, Caltanissetta senz’acqua: mobilitate le autobotti

MeteoWeb

Non ci sono tante certezze sulla distribuzione idrica a Caltanissetta e San Cataldo dopo il distacco degli approvvigionamenti dall’Ancipa e così si ricorre alle autobotti. Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha chiesto alla Cabina di regia regionale un incontro urgente. Il sindaco e la Giunta, infatti, hanno ricevuto – così come i cittadini che accedono ai canali istituzionali di Caltaqua – la comunicazione nella quale si informa che “ad oggi Siciliacque non ha ancora provveduto a ripristinare la regolare fornitura idrica ai serbatoi comunali di Caltanissetta e San Cataldo, senza, peraltro, alcuna comunicazione preventiva“. Quindi ancora nessuna comunicazione sulla distribuzione che già avviene ogni sei giorni.

“Riteniamo doveroso essere aggiornati sulle tempistiche inerenti la distribuzione idrica nel nostro territorio – ha concluso il sindaco Walter Tesauro – oggi pomeriggio potremo avere gli adeguati chiarimenti e sarà nostra cura informare tempestivamente la cittadinanza sull’esito di questa riunione”.

Nel frattempo, a Caltanissetta e San Cataldo sono state attivate le autobotti per gli approvvigionamenti idrici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.