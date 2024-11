In Sicilia, 14 mesi consecutivi con temperature oltre la media

MeteoWeb

La Sicilia continua a vivere un periodo di anomalie termiche positive iniziato nel settembre 2023, caratterizzato da una prevalenza di temperature superiori alla norma rispetto ai periodi più freddi. Nonostante l’andamento di ottobre 2024 non abbia eguagliato l’intensità record del medesimo mese nel 2023, le temperature registrate si mantengono significativamente al di sopra delle medie storiche, consolidando un trend che non accenna a interrompersi.

L’andamento climatico di ottobre è stato più variegato rispetto al precedente record storico, con fasi di alta pressione meno persistenti e intervallate da flussi d’aria più freschi. Tuttavia, la temperatura media regionale si è attestata a 19°C, superiore di 1,0°C rispetto al riferimento climatico del periodo 2003-2022. Anche altri indicatori mensili, pur senza toccare i picchi del 2023, sono rimasti sopra la norma, posizionando il mese tra i più caldi degli ultimi due decenni.

A livello locale, la rete di monitoraggio SIAS ha registrato un massimo di 35,8°C il 3 ottobre presso la stazione di Catania, un valore significativo per il mese, trattandosi della temperatura più alta di ottobre dal 2002. Al contrario, il valore minimo è stato rilevato a Linguaglossa Etna Nord il 27 ottobre, con appena 0,1°C. Sebbene la temperatura massima di Catania sia di rilievo climatico, va notato che in passato la stazione dell’aeroporto Fontanarossa ha registrato valori ancora superiori.

Per quanto riguarda gli indici climatici, la situazione rimane stabile rispetto a settembre per quanto concerne le temperature massime. Tuttavia, l’indice TR20, che misura le notti tropicali con temperature minime superiori a 20°C, ha mostrato un incremento inusuale per il mese di ottobre. Questo fenomeno ha portato la media regionale dell’indice dall’inizio dell’anno a 57 notti tropicali, con la stazione di Pantelleria che ha registrato ulteriori 10 giorni di questo tipo durante il mese.

In sintesi, ottobre 2024 si distingue per un andamento altalenante ma comunque caldo, inserendosi pienamente in un contesto di riscaldamento climatico che continua a caratterizzare la Sicilia, con implicazioni sempre più evidenti per l’ecosistema regionale e il benessere delle comunità locali.

