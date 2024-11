Sicilia, interrotte forniture d’acqua in 5 Comuni del Nisseno

MeteoWeb

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che, a causa dell’elevata torbidità, ha dovuto interrompere le forniture idriche destinate ai Comuni di Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Marianopoli, Vallelunga Pratameno e Villalba, in provincia di Caltanissetta. Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, nella giornata di oggi “riuscirà a garantire la distribuzione così come programmata in tutti i comuni interessati ad eccezione di Santa Caterina Villarmosa dove, invece, la distribuzione non potrà essere garantita“. “Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile“.

