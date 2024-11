MeteoWeb

In occasione del World Travel Market (WTM) di Londra – punto di riferimento a livello internazionale del settore travel – la Regione Sicilia rafforza la propria presenza sul palcoscenico del turismo mondiale con la conferenza stampa dal titolo “Sicilia in inverno: emozione autentica“, a cura dell’Assessore al Turismo, Sport ed Eventi, Elvira Amata. L’evento si terrà il 6 novembre alle ore 16 presso l’area eventi del padiglione Italia, firmato ENIT, consolidando il ruolo della Sicilia come meta turistica attrattiva, anche nei mesi invernali.

La partecipazione della Sicilia al WTM rappresenta un’importante opportunità di visibilità internazionale, permettendo alla Regione di presentare il proprio potenziale in un contesto di eccellenza, accanto alle principali destinazioni turistiche mondiali. La fiera londinese, riconosciuta per l’incontro tra domanda e offerta del settore, è l’occasione ideale per lanciare iniziative innovative e promuovere la varietà del patrimonio culturale, enogastronomico e naturale che la Sicilia può offrire in ogni stagione dell’anno.

Durante la conferenza stampa, l’Assessore Amata illustrerà il calendario degli eventi del 2025, elaborato con l’obiettivo di proseguire il percorso di destagionalizzazione dei flussi turistici, una strategia chiave per l’assessorato. La Sicilia, con il suo clima mite, il suo patrimonio culturale e la sua tradizione culinaria e vitivinicola, si propone come una destinazione ideale anche per il turismo invernale. Attraverso queste nuove iniziative, la Regione mira a offrire esperienze uniche e genuine, invitando i visitatori a scoprire un volto inedito e affascinante dell’Isola, lontano dalle folle estive.

A sottolineare l’importanza di una gestione sinergica e sostenibile del turismo, alla conferenza stampa interverranno anche i vertici dei principali aeroporti siciliani: Salvatore Burrafato, Presidente dell’Aeroporto di Palermo, Nico Torrisi, A.D. dell’Aeroporto di Catania, Rosario Dibennardo, A.D. dell’Aeroporto di Comiso, e Biagio Picarella, Dirigente dell’Aeroporto di Lampedusa. Parteciperanno inoltre il Presidente della D.M.O. Islands of Sicily Cristian Del Bono, il Segretario Generale del GAL Terra Barocca Simone Tumino, e l’Ambassador di Le Vie dei Tesori Francesco Lo Giudice. Questi rappresentanti illustreranno le azioni intraprese per facilitare un flusso turistico costante e distribuito nell’arco dell’anno, garantendo connettività efficiente e una rete di accoglienza di alta qualità.

La collaborazione con le realtà territoriali, con enti e operatori locali, è essenziale per consolidare un modello di turismo capace di valorizzare il territorio e al contempo di rispettare il suo equilibrio, portando benefici sia economici che culturali.

