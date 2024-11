In Siria la prova più antica della scrittura alfabetica

MeteoWeb

Ciò che sembra essere la prova di una delle scritture alfabetiche più antiche della storia umana è inciso su cilindri di argilla lunghi quanto un dito, rinvenuti in una tomba in Siria da un team di ricercatori della Johns Hopkins University. Secondo i ricercatori, la scrittura, datata intorno al 2400 a.C., precede di circa 500 anni le altre scritture alfabetiche note, sconvolgendo ciò che gli archeologi sanno sull’origine degli alfabeti, sul modo in cui vengono condivisi tra le società e su cosa ciò potrebbe significare per le prime civiltà urbane.

“Gli alfabeti hanno rivoluzionato la scrittura rendendola accessibile a persone che non appartenevano alla famiglia reale e all’élite sociale. La scrittura alfabetica ha cambiato il modo in cui le persone vivevano, pensavano e comunicavano“, ha affermato Glenn Schwartz, professore di archeologia alla Johns Hopkins University, che ha scoperto i cilindri di argilla. “Questa nuova scoperta dimostra che le persone stavano sperimentando nuove tecnologie di comunicazione molto prima e in un luogo diverso da quello che avevamo immaginato prima d’ora“.

Archeologo del Vicino Oriente, Schwartz studia come si sono sviluppate le prime aree urbane in tutta la Siria e come sono emerse città più piccole nella regione. Con i colleghi dell’Università di Amsterdam, ha co-diretto uno scavo archeologico durato 16 anni a Tell Umm-el Marra, uno dei primi centri urbani di medie dimensioni che sono spuntati nella Siria occidentale.

A Umm-el Marra, gli archeologi hanno scoperto tombe risalenti all’antica età del bronzo. Una delle tombe meglio conservate conteneva 6 scheletri, gioielli d’oro e d’argento, utensili da cucina, una punta di lancia e vasi di ceramica intatti. Accanto alla ceramica, i ricercatori hanno trovato 4 cilindri di argilla leggermente cotta con quella che sembra essere una scrittura alfabetica.

“I cilindri erano perforati, quindi immagino una corda che li lega a un altro oggetto per fungere da etichetta. Forse descrivono in dettaglio il contenuto di un recipiente, o forse da dove proviene il recipiente, o a chi apparteneva“, ha detto Schwartz. “Senza un mezzo per tradurre la scrittura, possiamo solo fare delle ipotesi“.

Utilizzando tecniche di datazione al carbonio-14, i ricercatori hanno confermato l’età delle tombe, dei manufatti e degli scritti.

“In precedenza, gli studiosi pensavano che l’alfabeto fosse stato inventato in Egitto o nei dintorni, in un periodo successivo al 1900 a.C.“, ha detto Schwartz. “Ma i nostri reperti sono più antichi e provengono da un’area diversa sulla mappa, il che suggerisce che l’alfabeto potrebbe avere una storia di origine completamente diversa da quella che pensavamo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.