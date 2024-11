Slovenia, tre morti in un incidente aereo: la nebbia la probabile causa della sciagura

MeteoWeb

Almeno tre persone sono morte in un incidente aereo avvenuto oggi nel nordest della Slovenia. Le vittime, ha riferito l’agenzia Sta, viaggiavano a bordo di un piccolo Cesna 172M Skyhawk, precipitato per causa ancora da accertare. Non si conosce ancora il numero preciso delle persone a bordo del velivolo, che era partito dall’aeroporto di Maribor, con buone condizioni meteo, diretto a Prekmurje dove gravava una densa nebbia, ritenuta la possibile causa della sciagura. Il Cessna è precipitato a metà giornata presso il villaggio di Gancani. Le tre vittime erano giovani intorno ai 30 anni, due uomini e una donna. Secondo la Sta, il volo sarebbe stato un regalo di compleanno per una delle persone a bordo.

