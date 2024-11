Smeraldo da record, all’asta per 9 milioni di dollari

MeteoWeb

Un raro smeraldo quadrato da 37 carati, appartenuto all’Aga Khan, è stato venduto all’asta a Ginevra per quasi 9 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record come la pietra verde più costosa al mondo. La spilla in diamanti e smeraldi firmata Cartier, che può essere indossata anche come pendente, è stata battuta da Christie’s e ha superato in valore un altro gioiello iconico: uno smeraldo della maison Bulgari, donato da Richard Burton a Elizabeth Taylor come regalo di nozze, precedentemente il più prezioso.

Nel 1960, il principe Sadruddin Aga Khan commissionò a Cartier l’incastonatura dello smeraldo in una spilla arricchita da 20 diamanti taglio marquise, per la sua allora moglie britannica, Nina Dyer. Successivamente, Dyer mise all’asta la pietra nel 1969, per raccogliere fondi destinati alla protezione degli animali. Fu acquisita dal gioielliere Van Cleef & Arpels e, pochi anni dopo, passò nelle mani di Harry Winston, famoso negli Stati Uniti come il “re dei diamanti”.

Il record precedente era detenuto da un gioiello tempestato di diamanti, venduto a New York per 6,5 milioni di dollari all’interno della prestigiosa collezione di gioielli appartenuti alla leggenda di Hollywood Elizabeth Taylor.

