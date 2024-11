Smog Emilia-Romagna, da domani tornano le misure emergenziali

MeteoWeb

A causa dei livelli di smog attesi, da domani tornano le misure emergenziali in tutta l’Emilia-Romagna. Le previsioni per i prossimi giorni indicano infatti alte concentrazioni di inquinanti nell’area. Scatta in tutte le province il bollino “rosso” almeno per le giornate di domani e dopodomani, in attesa della nuova rilevazione (mercoledì). Le misure emergenziali, tra le altre, prevedono lo stop ai mezzi più inquinanti (da quest’anno compresi i veicoli diesel euro 5 nei maggiori centri abitati), il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

